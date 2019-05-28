HaberlerGaleriTarihi fiyaskoydu ama... Slimani hiçbir yere gitmiyor! Son dakika transfer haberleri...
Tarihi fiyaskoydu ama... Slimani hiçbir yere gitmiyor! Son dakika transfer haberleri...
Transferde sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu... Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve bir türlü istenilen performansı göstermeyen Islam Slimani tam bir fiyasko transfer olarak akıllarda kaldı. Cezayirli oyuncuyla ilgili alınan karar ve bir de bu karar üzerine yapılan resmi temas, 'Yok artık' dedirtti. İşte o bomba gelişme ve şok etkisi yaratan transfer sürprizi...
28 Mayıs 2019 Salı 09:47
Güncelleme: 28.05.2019 10:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımda kalacak oyuncular belli oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, geride kalan sezon için oyuncu raporunu hazırladı ve yönetime sundu.
Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe'de takımda kalacak oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de belirleniyor.
Yeni sezona neredeyse sil baştan başlayacak olan sarı lacivertliler, hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.