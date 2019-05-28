Ozan Kabak yürekleri ağızlara getirdi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, play-out maçında alt ligden Union Berlin ile oynanan karşılaşmada talihsiz bir an yaşadı. Takım arkadaşıyla çarpışan Milli yıldız kanlar içinde kaldı. Ozan'ın bu görüntüsü yürekleri ağızlara getirdi...

28 Mayıs 2019 Salı 09:56 Güncelleme: 28.05.2019 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





