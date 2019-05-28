Ozan Kabak yürekleri ağızlara getirdi! - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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Ozan Kabak yürekleri ağızlara getirdi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, play-out maçında alt ligden Union Berlin ile oynanan karşılaşmada talihsiz bir an yaşadı. Takım arkadaşıyla çarpışan Milli yıldız kanlar içinde kaldı. Ozan'ın bu görüntüsü yürekleri ağızlara getirdi...
28 Mayıs 2019 Salı 09:56 Güncelleme: 28.05.2019 09:56
Ozan Kabak yürekleri ağızlara getirdi!

Bundesliga'da sezonu 16. sırada bitiren Ozan Kabak'ın forma giydiği Stuttgart, play-out maçında alt ligden Union Berlin ile 2-2'nin rövanşında karşı karşıya geldi.

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Ozan Kabak yürekleri ağızlara getirdi!

İlk maçta Mercedes Benz Arena'da rakibini mağlup edemeyen Suttgart, Alte Forsterei Stadı'nda küme düşmemek için son mücadelesine çıktı.

Ozan Kabak yürekleri ağızlara getirdi!

Karşılaşma 0-0 sona erdi ve Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart küme düştü.

Ozan Kabak yürekleri ağızlara getirdi!

İlk maçtaki 2-2'lik avantajını kullanan Union Berlin tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi.

OZANLI STUTTGART KÜME DÜŞTÜ! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Ozan Kabak yürekleri ağızlara getirdi!

KANLAR İÇİNDE KALDI

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, play-out maçında hava topu mücadelesi esnasında takım arkadaşıyla çarpıştı.

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