Ozan Kabak yürekleri ağızlara getirdi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, play-out maçında alt ligden Union Berlin ile oynanan karşılaşmada talihsiz bir an yaşadı. Takım arkadaşıyla çarpışan Milli yıldız kanlar içinde kaldı. Ozan'ın bu görüntüsü yürekleri ağızlara getirdi...
28 Mayıs 2019 Salı 09:56
Güncelleme: 28.05.2019 09:56
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Bundesliga'da sezonu 16. sırada bitiren Ozan Kabak'ın forma giydiği Stuttgart, play-out maçında alt ligden Union Berlin ile 2-2'nin rövanşında karşı karşıya geldi.
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İlk maçta Mercedes Benz Arena'da rakibini mağlup edemeyen Suttgart, Alte Forsterei Stadı'nda küme düşmemek için son mücadelesine çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi ve Ozan Kabak'ın takımı Stuttgart küme düştü.
İlk maçtaki 2-2'lik avantajını kullanan Union Berlin tarihinde ilk kez Bundesliga'ya yükseldi.