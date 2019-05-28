Ozan Kabak'lı Stuttgart düştü
Milli stoper Ozan Kabak'ın forma giydiği Stuttgart, play-out rövanş maçında Union Berlin ile 0-0 berabere kalarak Bundesliga’ya veda etti.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Mücadelenin ilk yarısında bir hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Badstuber ile kafa kafaya çarpışan Ozan Kabak, kanlar içinde yerde kaldı. Yapılan müdahalenin ardından maça bandajla devam eden milli futbolcu, 90 dakikanın ardından lige veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.
- 28.5.2019
-
Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
-
Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
-
Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Ozan Kabak'lı Stuttgart düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.