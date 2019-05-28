Ozan Kabak'lı Stuttgart düştü
28 Mayıs 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Ozan Kabak'lı Stuttgart düştü

Ozan Kabak'lı Stuttgart düştü

Ozan Kabak'lı Stuttgart düştü

Milli stoper Ozan Kabak'ın forma giydiği Stuttgart, play-out rövanş maçında ile berabere kalarak ’ya veda etti.

'da sezonu 16. sırada bitiren Stuttgart, alt ligden 'e play-out mücadelesinde boyun eğip ligden düştü. Devre arasında G.Saray'ın 11 milyon euro'ya sattığı Ozan Kabak ve Beşiktaşlı eski golcü Mario Gomez'in formasını giydiği Stuttgart, ilk maçta evinde 2-2 berabere rakibiyle rövanşta da berabere kalıp lige veda etti.

KANLAR İÇİNDE KALDI
Mücadelenin ilk yarısında bir hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Badstuber ile kafa kafaya çarpışan Ozan Kabak, kanlar içinde yerde kaldı. Yapılan müdahalenin ardından maça bandajla devam eden milli futbolcu, 90 dakikanın ardından lige veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.
  1. 28.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozan Kabak'lı Stuttgart düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN