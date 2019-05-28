Avrupa’da gündem Neymar – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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Avrupa’da gündem

Avrupa’da gündem Neymar

Devre arasından bu yana ismi ile anılan için hocasından flaş bir açıklama geldi.

Devre arasından bu yana ismi ile anılan için hocasından flaş bir açıklama geldi. Tuchel, "Tüm oyuncularımın takımda kalmasını istiyorum. Ancak bunun olacağına söz veremem" dedi. Fransız basını da, bu ifadeleri, "Neymar gidiyor" olarak algılandı.
  1. 28.5.2019
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