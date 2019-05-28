Cr7’nin Mesut aşkı
Cristiano Ronaldo, Real Madrid’den takım arkadaşı olan Mesut Özil’in Juventus’a alınması için ısrarcı davranıyor.
ARSENAL SATMAYA HAZIR
CR7'nin Real Madrid'den eski takım arkadaşı Mesut'u Juve'ye davet ettiği kaydedilirken, Türk asıllı Alman futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı vurgulandı. Bu arada İngiliz The Sun, yıllık 15 milyon euro kazanan Mesut Özil'in satışı için Arsenal'in zorluk çıkarmayacağını yazdı.
- 28.5.2019
-
Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
-
Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
-
Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Cr7’nin Mesut aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.