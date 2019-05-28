Cr7’nin Mesut aşkı – Fotomaç – 28 Mayıs 2019
28 Mayıs 2019, Salı
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Cr7’nin Mesut aşkı

Cr7’nin Mesut aşkı

, ’den takım arkadaşı olan ’in ’a alınması için ısrarcı davranıyor.

Avrupa'da en çok konuşulan haberlerinden biri - flörtü... Yüksek maliyeti nedeniyle İngiliz ekibi 'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği yıldız futbolcu için İtalyan kulübünün harekete geçtiği belirtildi. Juventus forması giyen 'nun da bu transferde devreye girdiği ifade edildi.

ARSENAL SATMAYA HAZIR
CR7'nin 'den eski takım arkadaşı Mesut'u Juve'ye davet ettiği kaydedilirken, Türk asıllı Alman futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı vurgulandı. Bu arada İngiliz , yıllık 15 milyon euro kazanan Mesut Özil'in satışı için Arsenal'in zorluk çıkarmayacağını yazdı.
  1. 28.5.2019
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