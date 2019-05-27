Slaven Bilic UEFA Pro Lisans Kursu'na konuk oldu
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Kursu'na konuk oldu

Slaven Bilic UEFA Pro Lisans Kursu'na konuk oldu

Eski Beşiktaş Teknik Direktörü , () Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen Kursu'na konuk oldu.

'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurs devam ediyor.

Bir dönem Beşiktaş'ı ve Hırvatistan 'nı çalıştıran tecrübeli teknik adam Bilic, Futbol Gelişim Direktörlüğünün davetlisi olarak kursiyerleri ile bir araya geldi.

UEFA Pro Lisans diplomasını 2002 yılında alan , bu süre zarfında hem ulusal takım hem de farklı ülkelerdeki kulüplerde yaşadığı tecrübelerini kursiyerlerle paylaştı.

Kurs, 3 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

  1. 27.05.2019
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