İşte VARsız puan durumu! Fenerbahçe 18. sırada...

İşte VAR'sız puan durumu! Fenerbahçe 18. sırada...

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı tamamlandı. Bu sezon ilk kez kullanılan VAR sistemi olmasaydı puan durumu böyle şekillenecekti...

25 Aralık 2018 Salı, 17:12:54 Güncelleme: 17:32:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





