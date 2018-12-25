İşte VARsız puan durumu! Fenerbahçe 18. sırada... - Galeri - Fotomaç
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İşte VAR'sız puan durumu! Fenerbahçe 18. sırada...
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı tamamlandı. Bu sezon ilk kez kullanılan VAR sistemi olmasaydı puan durumu böyle şekillenecekti...
25 Aralık 2018 Salı, 17:12:54
Güncelleme: 17:32:21
İşte Spor Toto Süper Lig'de VAR sistemi uygulanmasaydı ilk yarı sonunda puan durumu böyle şekillenecekti.
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1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 34 Puan