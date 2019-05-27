Şenol Güneş'ten yabancı kuralı yorumu
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'daki kampta düzenlenen basın toplantısında yabancı kuralıyla ilgili sorulan soruya "14 yabancı oyuncunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Zaten kaç tanesi sahada oynuyor. Çoğu yedek kalıyor. Kriterler değişebilir." cevabını verdi.
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