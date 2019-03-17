Bursaspor - Galatasaray maçının VAR'ı Cüneyt Çakır
17 Mart 2019, Pazar
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- maçının VAR'ı

Bursaspor - Galatasaray maçının VAR'ı Cüneyt Çakır

’in 26. haftasında 'ın bu akşam deplasmanda ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

, Spor Toto 'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.

Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Çakır'a AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen eşlik edecek.
  1. 17.03.2019
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