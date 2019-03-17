Volkan Demirel'in yedek kalma sebebi ortaya çıktı!
Son haftalardaki kötü performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Volkan Demirel, Demir Grup Sivasspor maçında formasını Harun Tekin'e kaptırmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın tecrübeli kaleciyi neden oynatmadığı ortaya çıktı.
17 Mart 2019 Pazar 13:07
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Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yönetim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
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Takımın başına Ersun Yanal'ın getirilmesinin ardından affedilen tecrübeli kaleci, takıma döndükten kısa bir süre sonra formasına kavuşmuştu.
Ancak bireysel hataları ve Medipol Başakşehir maçında yediği hatalı gol sonrası eleştiri alan Volkan Demirel, Sivasspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.
Son dönemdeki tepkiler sonrası teknik direktör Ersun Yanal, 37 yaşındaki kaleciye sahip çıkmış ve maç sonrası yaptığı açıklamada "Mağlubiyeti tek bir kişiye yıkamayız" demişti.
Ancak buna rağmen Volkan Demirel, Sivasspor maçında kulübedeydi. Ersun Yanal da kaleci konusundaki kararını maç günü verdi.