MAÇ SONUCU: YENİ MALATYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ 3-1

Yeni Malatyaspor , MKE Ankaragücü'nü Adem Büyük, Guilherme ve Ahmed Ildız'ın golleriyle 3-1 mağlup etti. MKE Ankaragücü'nün tek golü Orgill'den geldi.

Karşılaşmanın hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya, "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" yazılı pankartla çıktı.

8. dakikada Sacko'nun sağ kanattan altıpasa yaptığı ortada kaleci Farnolle, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

12. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda, kaleciyi geçen topa arka direkte Robin Yalçın dokunamadı ve net bir pozisyondan yararlanamadı.

27. dakikada Pereira'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada Boyd'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Farnolle'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.





52'nci dakikada Hector Canteros'un savunma arkasına attığı topa hareketlenen Hadi Sacko sert vurdu, kaleci Farnolle açıyı kapatarak topa sahip oldu.

53'üncü dakikada Ante Kulusic, ceza sahası içerisinde Danijel Aleksic'i düşürdü, hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasının başına geçen Adem Büyük yerden sol köşeye vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0.58'inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambol esnasında Wilfred Moke'den seken top, Guilherme'nin önünde kaldı. Altıpas ön çizgisinden düzgün bir vuruş yapan Guilherme, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.71'inci dakikada ceza sahası içinde Seth'in geri pası kısa düşünce, araya giren Dever, topu aldı, altıpas sol yan çizgisinden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.75'inci dakikada sol kanatta ceza sahası içerisinde açılan ortaya gelişine kafa vuruşunu yapan Dever, topu ağlara gönderdi, ancak hakem Özgür Yankaya pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.79'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Barış'ın ara pasıyla topla buluşan Donald, kaleye yerden sert vurdu, top kale direğinin dibinden auta çıktı.83'üncü dakikada Moulin, sol kanattan ceza sahasına indi ve penaltı noktasına topu yerden gönderdi. Topu önünde bulan İlhan Parlak gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.90+2'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan, sert vurdu, top üstten auta çıktı.90+4'ncü dakikada sol kanattan sol kanttan ceza sahasına açılan ortada topla buluşan Ahmet gelişine sert vurdu, top kaleciden oyun alanına döndü, tekrar topla buluşan Ahmet, düzgün vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 3-1.Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçına ilişkin, "Kazandığımız için mutluyuz. Milli maç arası bize çok iyi gelecek." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının skor 2-0'a geldikten sonra oynadığı futbolu beğenmediğini söyledi.

Son dakikalarda zor anlar yaşadıklarını aktaran Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Ankaragücü 2-3 net pozisyon kazandı bunları skora yansıtabilselerdi maçı kaybedebilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Son haftalardaki moral bozukluğu, hata yapmama duygusunu oluşturdu. Önemli olan burada alacağımız 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz. 37 puandayız. Milli maç arası bize çok iyi gelecek. Sakatlarımız geri dönecek. Milli maç arasından sonra daha iyi bir takım izlettireceğiz."

Bulut, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada Antalya'da bir kamp yapacaklarını sözlerine ekledi.

KAPLAN: "ANKARAGÜCÜ İYİ YOLDADIR"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise iyi oynamalarına rağmen hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Şansız goller yediklerini dile getiren Kaplan, "Özellikle penaltıda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine gidilmesi gerekiyordu. Ben penaltı olduğuna inanmıyorum. Maçın hakkı beraberlikti ama mağlup olduk." diye konuştu.

Kaplan, sahada güzel bir oyun sergilediklerini anlatarak, "Oynanan oyundan dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Mağlup olacak bir oyun oynamadık. Hakem arkadaşımızın daha dikkatli olması lazımdı. Bundan sonraki maça bakacağız. Ankaragücü iyi yoldadır." değerlendirmesinde bulundu.