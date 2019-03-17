Bursaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, oldukça kritik maçta Galatasaray'ı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışı veren sarı kırmızılılar ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan yeşil beyazlılar, ateş hattından kurtulmak için ter dökecek. Ligin 26'ncı haftasında karşı karşıya gelecek iki ekibin de şiddetle puanlara ihtiyacı bulunurken; Bursaspor haftaya 28 puanla, Galatasaray ise 49 puan ile girdi.

BURSASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Bursaspor - Galatasaray mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat.

GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Bursaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 100'üncü kez karşılaşacak. Geride kalan 99 karşılaşmada ise sarı kırmızılıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bu mücadelelerin 51'ini sarı kırmızılılar kazanırken, 22 maçta ise gülen taraf yeşil beyazlılar oldu. İki takımın ligdeki randevularında diğer 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında oynanan maçta ise Bursaspor, Aytaç Kara ile öne geçerken sarı kırmızılı ekip ise Eren Derdiyok'un golüyle skora denge getirmiş ve maç 1-1 sona ermişti.

BURSASPOR 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Son maçlarda da Bursaspor, Galatasaray'a karşı şanssızlığını kıramıyor. Yeşil beyazlılar, Süper Lig'de sarı kırmızılılara karşı oynadığı son 13 maçı kazanamadı. Bu mücadelelerin 8'inde Galatasaray kazanan taraf olurken, 5 karşılaşma da berabere bitti. Galatasaray ise, Bursaspor ile rekabetinde lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisine ulaştı. Bursa'da oynanan son maçlarda da yeşil beyazlılar, rakibini son 6 maçtır yenemiyor. Bu mücadelelerde 3'er beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrılan Bursaspor, rakibini iç sahada en uzun süre yenemediği seriyi yaşıyor.

ARSLANBOĞA DAHA ÖNCE BİR KEZ YÖNETTİ

Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Bursaspor ile Galatasaray'ın daha önce bir maçını yönetti. 2015/16 sezonunda İstanbul'da oynanan lig mücadelesini sarı kırmızılılar, 3-0 kazandı. Arslanboğa, daha önce Bursaspor'un 14 maçını yönetirken yeşil beyazlılar bu mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Bursaspor'a 3, rakiplerine ise 5 kırmızı kart çıktı. Galatasaray ise, Arslanboğa'nın yönettiği 11 maçta da yenilmedi. 9 galibiyet alan sarı kırmızılılar, 2 kez de rakipleriyle puanları paylaştı. Sarı kırmızılılara ve rakiplerine ise ise ikişer kırmızı kart çıktı.

TERİM, AYBABA'YA ÜSTÜN

Birbirini yakından tanıyan iki teknik adam Samet Aybaba ile Fatih Terim ise, teknik direktörlük kariyerlerinde 12'nci kez karşılaşıyor. Önceki 11 maçta Aybaba, Terim'e karşı yalnızca bir galibiyet alırken; buna karşın Terim'in takımları, 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Samet Aybaba, Fatih Terim'e karşı tek galibiyetini ise geçen sezon Demir Grup Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde Sivas'ta oynanan maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek aldı.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

İki takımda da bu maç öncesinde eksiklikler bulunuyor. Bursaspor'da tedavileri devam eden Tunay Torun ve Barış Yardımcı'nın Galatasaray maçında forma giyebilme ihtimali oldukça düşük. Bunun dışında yeşil beyazlılarda Diafra Sakho da hafta içi antrenmanları sakatlığı nedeniyle kaçırırken, sarı kırmızılılara karşı forma giymesi bekleniyor. Galatasaray'da ise Nagamato, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.