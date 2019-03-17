Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray anlaşmıştı...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına start verildi. Bu sezon yapılan hataları tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor. Tüm transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da talip olduğu yıldız ismi gündemine aldı.

17 Mart 2019 Pazar 11:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





