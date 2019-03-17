Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray anlaşmıştı... - Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray anlaşmıştı...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına start verildi. Bu sezon yapılan hataları tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor. Tüm transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da talip olduğu yıldız ismi gündemine aldı.
17 Mart 2019 Pazar 11:32
Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray anlaşmıştı...

Süper Lig'de bitime 8 hafta kalmasına rağmen kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe, Sivasspor galibiyetiyle rahat bir nefes aldı.

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Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray anlaşmıştı...

Bu sezonun ilk 5 içerisinde bitirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, diğer yandan gelecek sezon için hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray anlaşmıştı...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan Kanarya, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dudak uçuklatan Brezilyalı futbolcuyu gözüne kestirdi.

Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray anlaşmıştı...

Devre arası transfer döneminde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in takımında görmek istediği yıldız oyuncuya Fenerbahçe de talip oldu.

Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray anlaşmıştı...

Takvim'in haberine göre, bu sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Douglas, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında.

BONSERVİSİ ELİNDE

Bonservisi Barcelona'da bulunan Brezilyalı futbolcu, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyiyor. Yıldız futbolcu 30 Haziran'da serbest kalacak.

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