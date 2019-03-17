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Fenerbahçe'den transfer çalımı! Galatasaray anlaşmıştı...
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına start verildi. Bu sezon yapılan hataları tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor. Tüm transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da talip olduğu yıldız ismi gündemine aldı.
17 Mart 2019 Pazar 11:32
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Takvim'in haberine göre, bu sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Douglas, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında.
BONSERVİSİ ELİNDE
Bonservisi Barcelona'da bulunan Brezilyalı futbolcu, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyiyor. Yıldız futbolcu 30 Haziran'da serbest kalacak.
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