Sivasspor Yeni Malatya'yı 2-0 mağlup etti

Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig 'in 25.haftasında Sivasspor evinde konuk ettiği Yeni Malatya 'yı ilk yarıda bulduğu gollerle geçti 35.dakikada Fatih Aksoy ve 45.dakikada Douglas'ın golleriyle 2-0 eden kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla puanını 34'e yükseltti. Deplasman ekibi Yeni Malatyaspor ise üst üste 4.mağlubiyetini alarak 34 puanda kaldı.6. dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Emre Kılınç, pasını Ndinga'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza alanı dışından çektiği şutta top kalenin yanından auta çıktı.

24. dakikada Hakan Arslan, ceza alanı dışında topu Eren Tozlu'ya kaptırdı. Eren Tozlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

25. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top ceza sahası dışında Fatih Aksoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Özer Hurmacı geçti. Özer Hurmacı'nın ortasında topa iyi yükselen Fatih Aksoy, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.

37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Özer Hurmacı'nın altıpas üzerinden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 2'ye çıkardı. Özer Hurmacı'nın sağ kanattan ortası sonrası ön direkte topu önüne alan Douglas, yakın mesafeden topu kaleci Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluşturdu. 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde tamamlandı.



56'ncı dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasına ceza sahası içerisinde Aleksic'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Tolga'da kaldı.



58'inci dakikada Demir Grup Sivasspor yarı sahasından Özer'in topuna hareketlenen Diabate top ceza sahasına kadar sürdü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate'nin ayağındaki topu Farnolle yatarak aldı.



75'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Aleksic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Pereira'nın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Tolgahan güçlükle kornere çeldi.



78'inci dakikada Demir Grup Sivasspor'da kazanılan köşe vuruşunda Mert Hakan Yandaş topu yakınındaki Douglas'a verdi. Douglas'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Bjarsmyr'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



90'ıncı dakikada Douglas'ın ceza sahası sağ tarafından yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.



Mücadele Demir Grup Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.