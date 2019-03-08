Sivasspor Yeni Malatya'yı 2-0 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasının açılış maçında Demirgrup Sivasspor evinde Yeni Malatya'yı 2-0 mağlup etti. Yiğidolar bu sonuçla derin bir nefes alırken Yeni Malatya'nın haftalardır devam eden düşüşü devam etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Emre Kılınç, pasını Ndinga'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza alanı dışından çektiği şutta top kalenin yanından auta çıktı.
24. dakikada Hakan Arslan, ceza alanı dışında topu Eren Tozlu'ya kaptırdı. Eren Tozlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
25. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top ceza sahası dışında Fatih Aksoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
35. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Özer Hurmacı geçti. Özer Hurmacı'nın ortasında topa iyi yükselen Fatih Aksoy, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.
37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Özer Hurmacı'nın altıpas üzerinden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
45. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı 2'ye çıkardı. Özer Hurmacı'nın sağ kanattan ortası sonrası ön direkte topu önüne alan Douglas, yakın mesafeden topu kaleci Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluşturdu. 2-0.
Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde tamamlandı.
56'ncı dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasına ceza sahası içerisinde Aleksic'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Tolga'da kaldı.
58'inci dakikada Demir Grup Sivasspor yarı sahasından Özer'in topuna hareketlenen Diabate top ceza sahasına kadar sürdü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate'nin ayağındaki topu Farnolle yatarak aldı.
75'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Aleksic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Pereira'nın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Tolgahan güçlükle kornere çeldi.
78'inci dakikada Demir Grup Sivasspor'da kazanılan köşe vuruşunda Mert Hakan Yandaş topu yakınındaki Douglas'a verdi. Douglas'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Bjarsmyr'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
90'ıncı dakikada Douglas'ın ceza sahası sağ tarafından yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.
Mücadele Demir Grup Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
- 08.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 22:36
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DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
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Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
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Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
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Toplam 2
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Sivasspor Yeni Malatya'yı 2-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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