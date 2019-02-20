Süper Lig Panorama (22.02.19)

AKHİSAR: VAR KALDIRILSIN



Eskiden hakemlerin bahaneleri vardı. Onları koruyanlar "Sizin akşam defalarca seyrettiğinizi onlar 1 saniyede görüp çalıyorlar" diyorlardı. Kötü hakemlikleri ve eyyamları bu bahane potasında eriyip gidiyordu. Eee şimdi VAR var. Değişen bir şey var mı? Yok. VAR ile işlerin düzeleceğini sanan biz saf futbolseverler yine yanıldık. Hakemlerimiz VAR ile eyyamı dünya futboluna kazandırdı. Akhisar'ın hocası Cem Kavçak güzel söyledi: "Bence VAR kaldırılsın. Eskiden hakemler görmüyor diyorduk. Şimdi gördüklerini de çalamıyorlar. Komik oluyor" Belli ki futbolumuzu yapay zeka kurtaracak. Yani çare robot hakemde.



LİGİN ZİRVESİNDE KAYIP YOK



Lider Başakşehir, Antalya'dan da 3 puanla döndü. Takipçisi Galatasaray, Belhanda ve Feghouli ikilisinin futbol resitali sunduğu karşılaşmada Kasımpaşa'yı deplasmanda 4'ledi. Maç sonunda Türk futbolunun iki çınarı Fatih Terim ile Mustafa Denizli'nin sahayı kol kola takip etmesi haftanın güzel kareleri arasına girdi. Fenerbahçe evinde 10 kişilik Konya'ya karşı 60 dakika 1 adam fazla oynadı. Ancak Valbuena'nın doldur-boşalt ortaları dışında rakibini zorlayamadı. Haftaya derbi maçta Beşiktaş'a kaybederse yeniden düşme potasına giriyor. Büyük umutlarla takımı devralan Ersun Yanal özellikle oyuncu değişiklikleriyle eleştiriliyor.



FIRTINA ONAZI'SİZ YAPAMIYOR



Trabzonspor'da Jose Sosa'nın dönüşü umut olmuştu ancak bu takımın 'tutkalı' kesinlikle Ogenyi Onazi. Nijeryalı yıldızın sezonu kapatmasının ardından Kucka ile de yollarını ayıran bordo-mavililer üstüne bir de transfer yasağı nedeniyle burayı dolduramayınca ligin ikinci yarısında kötü performans sergiledi. Ünal Karaman farklı maçlarda bu bölgede Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet'i denedi ama Onazi bambaşka. Erzurumspor haftalardır hak ettiği galibiyeti sonunda Sivasspor karşısında aldı. Okan Buruk istediği transferleri yapınca 2. devrede 13 puan toplayıp Rize'yi ateş hattından çıkardı.



HAFTANIN ASİSTİ | RYAN DONK



'Rahat' oyun tarzı onu farklı kılıyor. Kasımpaşa maçında Feghouli'ye mükemmel bir pas verdi. Gösterişsiz oynuyor gibi görünebilir ancak keskin pasları dikkat çekici.



HAFTANIN KURTARIŞI | ERTAÇ ÖZBIR



10 kişilik takımı ayakta tutan isimdi. Çabası puana yetmedi ama Beşiktaş'a karşı harika oynadı. Lens'in 2 metreden vuruşunda kalesini harika şekilde kapattı.



HAFTANIN TAKIMI | BB ERZURUMSPOR



Dadaşlar, Sivasspor maçında mükemmel bir performans sergiledi. Eduok ve Obertan'ın sürüklediği Erzurumspor kritik 3 puanı kapmayı başardı.



HAFTANIN SÖZÜ | RYAN DONK



Galatasaray'ın ön liberosu Ryan Donk, ara transfer döneminde gelen stoperler Marcao ve Luyindama'yı övdü. Hollandalı yıldız "Hem ofansif hem defansif anlamda Marcao- Luyindama ikilisi büyük katkı veriyor. Rakip forvetleri canlı canlı yiyecek gibiler. Bana da faydaları büyük" dedi.



HAFTANIN OLAYI | NEDEN BU KADAR ISRAR!



Antalya-Başakşehir karşılaşmasında Nazım Sangare'nin vurduğu top, Arda Turan'a çarpıp dışarı çıktı. Mete Kalkavan, tacı Başakşehir'e verdi. Arda "Benden çıktı" dedi. Buna rağmen Kalkavan'ın egosundan taviz vermeyip tacı ısrarla Başakşehir'e kullandırması anlaşılmadı. Arda tacı direkt auta attı. Kalkavan büyük tepki çekti.



İNENLER



ISLAM SLIMANI

Cezayirli forveti bu köşeye sabitlesek yeri. CV'sine göre bizim ligde şov yapması lazım. Ancak rakip defans gibi oynuyor.



BÜLENT KORKMAZ

Sol kanat yerine sol kanat, forvet yerine forvet, orta saha yerine orta saha. Korkmaz nasıl oyuncu değiştirilmez dersi verdi.



MUSTAFA DENIZLI

Kasımpaşa, Diagne ve Eduok'u yolladıktan sonra hücum yollarında sıfırlandı. Usta hocanın işi zorlaştı kabul ama hiç B Planı yokmuş.



ÇIKANLAR



BOLDRIN

Çaykur Rize'nin tecrübeli oyuncusu çok formda. Bursaspor deplasmanında Aatıf'a asist yaptı. Hücumu şekillendiriyor.



CHERRY

Kayseri'nin yıldızı 1 gol, 1 asistle oynadı. F.Bahçe maçında da asist yapmıştı. Bu sıralar formda. Ligimizin en iyilerinden.



LUYINDAMA

Galatasaray'ın stoperi savunmada kolay geçilmiyor, hücuma katkısı da fazla. Cimbom tam anlamıyla altın bulmuş.



HAFTANIN HOCASI | SERGEN YALÇIN



Akdeniz ekibi Sergen Yalçın ile bambaşka bir havaya büründü. Genç çalıştırıcı, yeni nesil hocalar arasında arayışları en fazla olan isim. Denemekten korkmuyor. Bu da onu farklı kılıyor. Trabzonspor maçında da takımını mükemmel yönetti. Zorlu deplasmandan 3 puanla döndüler.



HAFTANIN HAKEMI | HALİL UMUT MELER



Hakemler bir iyi bir kötü... Bu hafta yine birbirinden fahiş hakem hataları yapıldı. Çaykur Rizespor'un deplasmanda Bursaspor'u mağlup ettiği karşılaşmada Halil Umut Meler fazla zorlanmadı. Tartışmalı pozisyon azdı!