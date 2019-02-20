Bir Japon da Fenerbahçe'ye!
Japon gazeteci Kanarya’nın transfer harekatını açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısına katılan Kyoto News Plus muhabiri soru sorarken, Leicester City'li golcü Shinji Okazaki'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağını ağzından kaçırdı.
32 yaşındaki Japon futbolcunun Leicester'le sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Okazaki, Beşiktaşlı Kagawa ile birlikte yıllarca Japon Milli Takımı'nda da oynadı. Okazaki, Stuttgart ve Mainz forması da giydi.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
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CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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