Bir Japon da Fenerbahçe'ye!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısına katılan Kyoto News Plus muhabiri soru sorarken, Leicester City'li golcü Shinji Okazaki'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağını ağzından kaçırdı.

32 yaşındaki Japon futbolcunun Leicester'le sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Okazaki, Beşiktaşlı Kagawa ile birlikte yıllarca Japon Milli Takımı'nda da oynadı. Okazaki, Stuttgart ve Mainz forması da giydi.