Bir Japon da Fenerbahçe'ye!
20 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Bir Japon da 'ye!

Bir Japon da 'ye!

Bir Japon da Fenerbahçe'ye!

Japon gazeteci Kanarya’nın harekatını açıkladı.

Başkanı 'ın düzenlediği basın toplantısına katılan Kyoto News Plus muhabiri soru sorarken, Leicester City'li golcü Shinji Okazaki'nin 'ye olacağını ağzından kaçırdı.

32 yaşındaki Japon futbolcunun Leicester'le sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Okazaki, Beşiktaşlı Kagawa ile birlikte yıllarca Japon 'nda da oynadı. Okazaki, Stuttgart ve Mainz forması da giydi.

  1. 20.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir Japon da Fenerbahçe'ye! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN