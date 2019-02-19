Rus Milli Takımı antrenöründen şok Fenerbahçe açıklaması
Çerçesov, lider Başakşehir'in devre arasında renklerine bağladığı Kudryashov'un iyi bir tercih olduğunu söyleyerek; "Kudryashov'un kendisini göstereceğine inanıyorum" dedi.
RUSYA Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Medipol Başakşehir'in devre arasında renklerine bağladığı Fedor Kudryashov'un iyi bir tercih olduğunu belirterek, "Biraz zamana ihtiyacı var. Karakterli bir oyuncu, Başakşehir'de başarılı olacaktır" dedi. Çerçesov ayrıca, Fenerbahçe'nin Zenit karşında aldığı 1-0'lık galibiyeti de, "Çok da büyük avantaj sağlayacak sonuç değil" diye yorumladı.
UEFA Avrupa Uluslar Ligi, B Grubu'nda yer alan Rusya Milli Takımı Antalya kampında hazırlıklarına devam ediyor. Burada Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan teknik direktör Stanislav Çerçesov, Medipol Başakşehir'in devre arası transferi Fedor Kudryashov hakkında düşüncelerini anlattı. Rus futbolcuyu 18 yaşında iken altyapıdan beğenerek takıma aldığını belirten Çerçesov, Kudryashov'u çok iyi tanıdığını dile getirdi.
Çerçesov, "Kudryashov iyi bir sporcu. Rusya'da da hedeflere oynayan takımda oynuyordu. Bu onun için yeni bir tecrübe değil. Rus Milli Takımının ilk 11'deki oyuncusu ve Dünya Kupası'nda 4 maç oynadı. Başakşehir, Kudryashov transferiyle iyi bir tercih yaptı. Başakşehir önceden kurulan iyi bir takım. Hazır takıma gelen Kudryashov'a zaman lazım. Kudryashov, tatilden sonra takıma katıldı. Kendisini hazırlaması lazım. Kudryashov'un karakteri var ve kendisini göstereceğine inanıyorum. Başakşehir'de başarılı olacaktır" diye konuştu.
"TÜRKLER TOPLA İYİ OYNUYOR"
Türk Milli Takımı hakkında da görüşlerini belirten Çerçesov, Türkiye ile oynadıkları iki maçın da zor geçtiğini ve iki takımın da bu maçları kazanabilecek durumda olduğunu dile getirdi. Gençleşme ve yenilenme sürecinde tecrübe yetersizliğinden takımlarda bazı eksiklerin olabileceğine dikkati çeken Çerçesov, "Biz de bundan istifade ettik. Türk futbolcularının mantığını iyi biliyoruz ve onlara futbollarını oynatmadık. Kendi futbolumuzu oynadık ve Türk Milli Takımı istediği futbolu oynayamadı. Türkler topla iyi oynuyor, topla oynamayı çok seviyorlar ama biz engelledik" dedi.