Rus Milli Takımı antrenöründen şok Fenerbahçe açıklaması

"TÜRKLER TOPLA İYİ OYNUYOR"

Türk Milli Takımı hakkında da görüşlerini belirten Çerçesov, Türkiye ile oynadıkları iki maçın da zor geçtiğini ve iki takımın da bu maçları kazanabilecek durumda olduğunu dile getirdi. Gençleşme ve yenilenme sürecinde tecrübe yetersizliğinden takımlarda bazı eksiklerin olabileceğine dikkati çeken Çerçesov, "Biz de bundan istifade ettik. Türk futbolcularının mantığını iyi biliyoruz ve onlara futbollarını oynatmadık. Kendi futbolumuzu oynadık ve Türk Milli Takımı istediği futbolu oynayamadı. Türkler topla iyi oynuyor, topla oynamayı çok seviyorlar ama biz engelledik" dedi.