Diagne'ye şok sözler! 'Beyinden rahatsız' - Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Diagne'ye şok sözler! "Beyinden rahatsız"

Usta yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Toroğlu hakemlerle ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme alırken, sarı-kırmızıların yıldızı Diagne ile ilgili olay sözler söyledi...
20 Şubat 2019 Çarşamba 07:43 Güncelleme: 20.02.2019 07:43
Diagne'ye şok sözler! Beyinden rahatsız

Ah şu hakemler... VAR gelecekti, dertler bitecekti. Ben bitmeyeceğini biliyordum. Neden?

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Diagne'ye şok sözler! Beyinden rahatsız

Yazılı ve görsel basında öyle yorumlar yapan arkadaşlar var ki, futbolun içinde olmayan bunlar, futbolu bilmedikleri için demagoji yapıyorlar.

Diagne'ye şok sözler! Beyinden rahatsız

Futbolun içinden gelenleri de akıllarınca küçümsüyorlar. Ağaçtan düşen adam ne demiş? Yardım için ağaçtan düşen adamın başına koşuyorlar ve bağırıyorlar, "Doktor çağırın!" diye. Ağaçtan düşen adam kısık bir sesle diyor ki: "Bana doktor çağırmayın, bana ağaçtan düşen birini bulun."

Diagne'ye şok sözler! Beyinden rahatsız

Bakınız, 'hakem de hata yapar, insandır' lafını yıllarca söyleyerek milleti yediler.

Diagne'ye şok sözler! Beyinden rahatsız

Tabii hakem de insandır. Koyun, inek veya öküz değil. Tabii hata yapacaktır. Her dalda olduğu gibi.

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