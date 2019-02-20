Diagne'ye şok sözler! "Beyinden rahatsız"

Futbolun içinden gelenleri de akıllarınca küçümsüyorlar. Ağaçtan düşen adam ne demiş? Yardım için ağaçtan düşen adamın başına koşuyorlar ve bağırıyorlar, "Doktor çağırın!" diye. Ağaçtan düşen adam kısık bir sesle diyor ki: "Bana doktor çağırmayın, bana ağaçtan düşen birini bulun."