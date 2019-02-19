Alex seneye Fenerbahçe'de! Flaş açıklama geldi

Fenerbahçe'nin efsane futbolucusu Alex de Souza, gelecek sezondan itibaren yeniden sarı-lacivertliler için görev yapacak. İşte Alex'in yeni görevi...
19 Şubat 2019 Salı 22:46
Güncelleme: 19.02.2019 22:46
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, önümüzdeki dönemde sarı lacivertli kulüpte görev alacak.
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Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen ve Kadıköy'de oynanan Atiker Konyaspor maçını tribünden takip eden Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, önümüzdeki dönemde sarı lacivertli kulüpte görev alacak.
Bu önemli gelişmeyi Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden Selim Soydan açıkladı.
''Son ziyaretinde her şey halledildi"
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Soydan, şöyle konuştu;
Fenerbahçe'nin Alex'e teşekkür etmesi gerekiyor. Çok yanlış ayrılmıştı.