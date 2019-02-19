Alex seneye Fenerbahçe'de! Flaş açıklama geldi

Fenerbahçe'nin efsane futbolucusu Alex de Souza, gelecek sezondan itibaren yeniden sarı-lacivertliler için görev yapacak. İşte Alex'in yeni görevi...

19 Şubat 2019 Salı 22:46 Güncelleme: 19.02.2019 22:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





