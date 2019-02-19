Alex seneye Fenerbahçe'de! Flaş açıklama geldi - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Alex seneye Fenerbahçe'de! Flaş açıklama geldi

Fenerbahçe'nin efsane futbolucusu Alex de Souza, gelecek sezondan itibaren yeniden sarı-lacivertliler için görev yapacak. İşte Alex'in yeni görevi...
19 Şubat 2019 Salı 22:46 Güncelleme: 19.02.2019 22:46
Alex seneye Fenerbahçe'de! Flaş açıklama geldi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, önümüzdeki dönemde sarı lacivertli kulüpte görev alacak.

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Alex seneye Fenerbahçe'de! Flaş açıklama geldi

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen ve Kadıköy'de oynanan Atiker Konyaspor maçını tribünden takip eden Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, önümüzdeki dönemde sarı lacivertli kulüpte görev alacak.

Alex seneye Fenerbahçe'de! Flaş açıklama geldi

Bu önemli gelişmeyi Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden Selim Soydan açıkladı.

Alex seneye Fenerbahçe'de! Flaş açıklama geldi

''Son ziyaretinde her şey halledildi"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Soydan, şöyle konuştu;

Alex seneye Fenerbahçe'de! Flaş açıklama geldi

Fenerbahçe'nin Alex'e teşekkür etmesi gerekiyor. Çok yanlış ayrılmıştı.

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