Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar! - Fotomaç
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Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit'e konuk oluyor. Dev maç öncesi UEFA'dan maç ile ilgili şok bir karar geldi.
Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise gözünü üst turlara dikti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertliler bu doğrultuda 1-0 kazandığı maçın rövanşında, Zenit ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde temscilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.
Benfica - Galatasaray maçını Rumen hakem Ovidiu Hatega yönetecek.
Zenit - Fenerbahçe müsabakasına ise tartışmalı bir hakem atandı.