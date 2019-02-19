Fenerbahçe-Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok karar!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit'e konuk oluyor. Dev maç öncesi UEFA'dan maç ile ilgili şok bir karar geldi.

19 Şubat 2019 Salı 22:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





