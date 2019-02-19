Fenerbahçe'ye Gattuso engeli!

Devre arası transfer dönemini yoğun bir şekilde geçiren Fenerbahçe'nin, dünya yıldızı bir ismi kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ancak Gattuso'nun transfere engel olduğu ortaya çıktı.

19 Şubat 2019 Salı 21:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





