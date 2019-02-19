Fenerbahçe'ye Gattuso engeli! - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye Gattuso engeli!

Devre arası transfer dönemini yoğun bir şekilde geçiren Fenerbahçe'nin, dünya yıldızı bir ismi kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ancak Gattuso'nun transfere engel olduğu ortaya çıktı.
19 Şubat 2019 Salı 21:36
Fenerbahçe'ye Gattuso engeli!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, ara transfer dönemini hareketli geçirmişti.

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Fenerbahçe'ye Gattuso engeli!

Sarı-Lacivertliler ara transfer döneminde 5 transfer yaptı.

Fenerbahçe'ye Gattuso engeli!

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Moses kadroya katıldı.

Fenerbahçe'ye Gattuso engeli!

Ancak sarı-lacivertlilerin stoper bölgesi için dünyaca ünlü bir yıldızla imza aşamasına geldiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye Gattuso engeli!

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin devre arası prensipte anlaştığı Kolombiyalı savunma oyuncusu Cristian Zapata transferine Gennaro Gattuso'nun engel olduğu iddia edildi.

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