Fenerbahçe'ye bir şok daha: Bu kadarı da olmaz dedirtti!

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile gündemden düşmeyen Fenerbahçe, taraftarına bir şok daha yaşattı. Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe, ortaya koyduğu hücum istatistiği ile Avrupa'nın en kötü ekipleri arasında ilk sıraya yerleşti.