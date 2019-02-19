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Fenerbahçe'ye bir şok daha: Bu kadarı da olmaz dedirtti!
Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği çalkantılı performans ile gündemden düşmeyen Fenerbahçe, taraftarına bir şok daha yaşattı. Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe, ortaya koyduğu hücum istatistiği ile Avrupa'nın en kötü ekipleri arasında ilk sıraya yerleşti.
19 Şubat 2019 Salı 19:50
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Dış sahada 5 gol atabilen Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu alanın en kötüsü oldu.
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Dış sahada 5 gol atabilen Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu alanın en kötüsü oldu.
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin deplasman performansı da dikkat çekti.
Süper Lig'de şu ana kadar 11 deplasmana çıkan sarı lacivertliler rakip ağlara sadece 5 gol gönderebildi.
Ersun Yanal'ın takımı, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında ise bu alanın en kötüsü olarak gözüküyor.