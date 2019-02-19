Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'le 21 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
19 Şubat 2019 Salı 14:52
Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, U21 Takımı'nın da katılımıyla saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular; çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı.

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Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor
Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor
Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor
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