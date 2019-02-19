Fenerbahçe'ye Japon golcü: Shinji Okazaki - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye Japon golcü: Shinji Okazaki

Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki ile ilgilendiği ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın toplantısında soru sormak için söz alan Japon muhabir, sorusuna giriş yaparken Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki'yi transfer etmek istediğini belirtti.
19 Şubat 2019 Salı 14:11 Güncelleme: 19.02.2019 14:12
Fenerbahçe'ye Japon golcü: Shinji Okazaki

Fenerbahçe'de Shinji Okazaki transferi gündemde... Devre arasında da Fenerbahçe ile adı anılan Japon futbolcunun Fenerbahçe ile ilgisini bu kez bir vatandaşı dillendirdi.

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Fenerbahçe'ye Japon golcü: Shinji Okazaki

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın toplantısına katılan Kyoto News Plus muhabiri, Japon basınında Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki'yle ilgilendiğine dair haberlerin yer aldığını ifade etti.

Fenerbahçe'ye Japon golcü: Shinji Okazaki

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de olan 32 yaşındaki golcünün sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'ye Japon golcü: Shinji Okazaki

NAGATOMO VE KAGAWA'DAN SONRA OKAZAKI
Galatasaray'ın Nagatomo, Beşiktaş'ın ise Kagawa transferleriyle Uzak Doğu pazarına açılması sonrası Fenerbahçe'nin de böyle bir hamle yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında...

Fenerbahçe'ye Japon golcü: Shinji Okazaki
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