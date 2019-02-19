Fenerbahçe'ye Japon golcü: Shinji Okazaki

Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki ile ilgilendiği ortaya çıktı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın toplantısında soru sormak için söz alan Japon muhabir, sorusuna giriş yaparken Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki'yi transfer etmek istediğini belirtti.
19 Şubat 2019 Salı 14:11
Güncelleme: 19.02.2019 14:12
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de Shinji Okazaki transferi gündemde... Devre arasında da Fenerbahçe ile adı anılan Japon futbolcunun Fenerbahçe ile ilgisini bu kez bir vatandaşı dillendirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın basın toplantısına katılan Kyoto News Plus muhabiri, Japon basınında Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki'yle ilgilendiğine dair haberlerin yer aldığını ifade etti.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de olan 32 yaşındaki golcünün sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor.
NAGATOMO VE KAGAWA'DAN SONRA OKAZAKI Galatasaray'ın Nagatomo, Beşiktaş'ın ise Kagawa transferleriyle Uzak Doğu pazarına açılması sonrası Fenerbahçe'nin de böyle bir hamle yapmaya hazırlandığı gelen haberler arasında...