Kümede yangın var!
Ligin dibini yakından ilgilendiren maçta Ankaragücü’ne 1 kırmızı kart çıktı, 1 golü iptal edildi. Akhisar’a 90+2’de verilmeyen penaltı çok tartışıldı.
Kümede kalma savaşı veren iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı. Son sıradaki Akhisar, 6 puan önündeki rakibini evinde konuk etti fakat farkı eritemedi. Mücadeleye hızlı başlayan Akhisar'dı. Akigolar'da Josue, maç boyu kaleyi birçok kez yokladı fakat sonuç alamadı. Ankaragücü'nden Djedje, Josue'ye 41 ve 51'de yaptığı sert müdahaleler sonrası iki sarı kart gördü ve atıldı. Sarı-lacivertliler 10 kişi kaldıktan sonra Manisa temsilcisi maçtaki hâkimiyeti eline alsa da kaleci Altay'ı geçemedi.
Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. 89. dakikada Ankaragücü, İlhan Parlak ile golü buldu. Fakat İlhan'ın topu kazanırken elle oynadığı yönünde itirazlar sonrası kontrol edildi. Pozisyona VAR'dan bakan hakem Halis Özkahya golü iptal etti. 90+2'de Akhisar'dan Bokila'nın şutu Pazdan'ın eline çarptı ve kaleci Altay'da kaldı. Uyarılar üzerine pozisyonu VAR'dan izleyen Halis Özkahya penaltı vermedi. Bu karar çok tartışıldı.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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