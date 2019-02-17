Kümede yangın var!

Kümede kalma savaşı veren iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı. Son sıradaki Akhisar, 6 puan önündeki rakibini evinde konuk etti fakat farkı eritemedi. Mücadeleye hızlı başlayan Akhisar'dı. Akigolar'da Josue, maç boyu kaleyi birçok kez yokladı fakat sonuç alamadı. Ankaragücü'nden Djedje, Josue'ye 41 ve 51'de yaptığı sert müdahaleler sonrası iki sarı kart gördü ve atıldı. Sarı-lacivertliler 10 kişi kaldıktan sonra Manisa temsilcisi maçtaki hâkimiyeti eline alsa da kaleci Altay'ı geçemedi.



Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. 89. dakikada Ankaragücü, İlhan Parlak ile golü buldu. Fakat İlhan'ın topu kazanırken elle oynadığı yönünde itirazlar sonrası kontrol edildi. Pozisyona VAR'dan bakan hakem Halis Özkahya golü iptal etti. 90+2'de Akhisar'dan Bokila'nın şutu Pazdan'ın eline çarptı ve kaleci Altay'da kaldı. Uyarılar üzerine pozisyonu VAR'dan izleyen Halis Özkahya penaltı vermedi. Bu karar çok tartışıldı.