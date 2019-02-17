Bursaspor'a Çaykur Rizespor şoku!

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçı, ikinci yarıya müthiş başlayan Çaykur Rizespor kazandı. Karadeniz ekibi, Bursa'nın frikiği sonrası hızlı çıkarak rakibini eksik yakaladı. Boldrin kaleciyle karşı karşıyayken boş durumdaki Aatıf'a pas verdi, Aatıf affetmedi: 0-1. En son galibiyetini 14. haftada Erzurum'a karşı alan Bursa'da taraftarlar takıma tepki göstermeye başladı.



5 HAFTADA 13 PUAN



Bursa öncesinde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Rizespor, 1-0'ın moraliyle ikinci yarıya başladı. Timsah, rakibini köşeye sıkıştırmaya çalışsa da sonuç alamadı. 78'de Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Muriqi, sert bir vuruş yaptı, kaleci Muhammed'den dönen topu ağlarla buluşturan Azubuike skoru belirledi: 0-2.



YUSUF KRİZİ



Bursa'da Yusuf Erdoğan pas hataları sonrası tribünden tepki gördü. Protestonun ardından 26'lık yıldız eldivenlerini atarak çıkmak istedi. Arkadaşlarının desteğiyle oyuna devam eden Erdoğan çıkarıldı.



BURSA'DA OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALINDI



Rize maçı sonrası tribünlerin istifaya çağırdığı Bursaspor yönetimi, olağanüstü kongre kararı aldı. Açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır" denildi.