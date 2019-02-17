Bursaspor'a Çaykur Rizespor şoku!
12. dakikada kontratağa hızlı çıkan Karadeniz ekibi, Aatıf ile 1-0 öne geçti Yenilen gol sonrası tribünler protestoya başladı. 78’de Azubuike fişi çekti.
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçı, ikinci yarıya müthiş başlayan Çaykur Rizespor kazandı. Karadeniz ekibi, Bursa'nın frikiği sonrası hızlı çıkarak rakibini eksik yakaladı. Boldrin kaleciyle karşı karşıyayken boş durumdaki Aatıf'a pas verdi, Aatıf affetmedi: 0-1. En son galibiyetini 14. haftada Erzurum'a karşı alan Bursa'da taraftarlar takıma tepki göstermeye başladı.
5 HAFTADA 13 PUAN
Bursa öncesinde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Rizespor, 1-0'ın moraliyle ikinci yarıya başladı. Timsah, rakibini köşeye sıkıştırmaya çalışsa da sonuç alamadı. 78'de Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Muriqi, sert bir vuruş yaptı, kaleci Muhammed'den dönen topu ağlarla buluşturan Azubuike skoru belirledi: 0-2.
YUSUF KRİZİ
Bursa'da Yusuf Erdoğan pas hataları sonrası tribünden tepki gördü. Protestonun ardından 26'lık yıldız eldivenlerini atarak çıkmak istedi. Arkadaşlarının desteğiyle oyuna devam eden Erdoğan çıkarıldı.
BURSA'DA OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALINDI
Rize maçı sonrası tribünlerin istifaya çağırdığı Bursaspor yönetimi, olağanüstü kongre kararı aldı. Açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına, mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır" denildi.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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