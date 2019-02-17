Galatasaray Portekiz'e erken uçacak!

Nedeni yolun uzaklığı. Lizbon'a gidiş 5 saati buluyor. Sarı-kırmızılılar yol yorgunluğunu atmak için iki gün önce giderek, hazırlıklarını Lizbon'da sürdürecek.

ONYEKURU KARARSIZLIĞI



Everton Sportif Direktörü Marcel Brands, Henry Onyekuru'yu takip ettiklerini ancak sezon sonunda kadroda olup olmaması konusunda henüz net bir karar vermediklerini söyledi. Onyekuru'nun çalışma izni durumunun da henüz netleşmidiği belirtildi.



ORANLAR DEĞİŞTİ



İddaa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray'ın şansı 1'e 45'ten 1'e 60'a gerilerken, Fenerbahçe'nin oranı 1'e 150'den 1'e 75'e yükseldi. Favori ise 1'e 5 ile Chelsea.



KRİTERLERDE ARTIDA GİDİYOR



CAS kararı ile rahatlayan Cimbom, UEFA ile yaptığı anlaşmada da artıda... 20 milyon euro zarar etme hakkı olan yönetimin, UEFA'ya ilk 6 ay için 3.4 milyon euro kar bildirdiği öğrenildi. Bu da sarı-kırmızılı takımın yeni bir ceza ya da men alma riskini minimuma düşürdü.