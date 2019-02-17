Galatasaray Portekiz'e erken uçacak!
Fatih Terim, Benfica ile haftaya perşembe oynanacak rövanş maçına takımı salı günü götürme kararı aldı.
Nedeni yolun uzaklığı. Lizbon'a gidiş 5 saati buluyor. Sarı-kırmızılılar yol yorgunluğunu atmak için iki gün önce giderek, hazırlıklarını Lizbon'da sürdürecek.
ONYEKURU KARARSIZLIĞI
Everton Sportif Direktörü Marcel Brands, Henry Onyekuru'yu takip ettiklerini ancak sezon sonunda kadroda olup olmaması konusunda henüz net bir karar vermediklerini söyledi. Onyekuru'nun çalışma izni durumunun da henüz netleşmidiği belirtildi.
ORANLAR DEĞİŞTİ
İddaa, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray'ın şansı 1'e 45'ten 1'e 60'a gerilerken, Fenerbahçe'nin oranı 1'e 150'den 1'e 75'e yükseldi. Favori ise 1'e 5 ile Chelsea.
KRİTERLERDE ARTIDA GİDİYOR
CAS kararı ile rahatlayan Cimbom, UEFA ile yaptığı anlaşmada da artıda... 20 milyon euro zarar etme hakkı olan yönetimin, UEFA'ya ilk 6 ay için 3.4 milyon euro kar bildirdiği öğrenildi. Bu da sarı-kırmızılı takımın yeni bir ceza ya da men alma riskini minimuma düşürdü.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Galatasaray Portekiz'e erken uçacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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