Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
16 Şubat 2019, Cumartesi
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maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 22. haftasında yarın ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi'nde karşısında görev alan oyuncular yenilenmeye dönük çalışma yaptı.

Diğer oyuncular gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas ve oyunlar üzerinde durdu.

Galatasaray, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

  1. 16.2.2019 22:28
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