UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması! 'CAS'ın kararı...' - Fotomaç
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UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması! "CAS'ın kararı..."
UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması! "CAS'ın kararı..."
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıları sevindiren CAS kararını duyurmuştu. UEFA'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
16 Şubat 2019 Cumartesi 15:05
Güncelleme: 16.02.2019 15:05
UEFA'dan, CAS'ın Galatasaray ile ilgili kararına yanıt geldi.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada CAS'ın kararıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;
"UEFA, 1 yıl önce ilk yaptığımız görüşmede bizi men edeceğini söyledi ancak biz o dönemde UEFA'yı ikna ettik.
2018 Haziran ayında 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Ancak bu anlaşmadan birçok kuruluş rahatsız oldu.
UEFA'nın bir üst kurulu da buna itiraz etti. Türkiye'den de sağ olsunlar binlerce mail gitti.