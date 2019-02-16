UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması! 'CAS'ın kararı...' - Fotomaç
16 Şubat 2019, Cumartesi
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UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması! "CAS'ın kararı..."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıları sevindiren CAS kararını duyurmuştu. UEFA'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
16 Şubat 2019 Cumartesi 15:05 Güncelleme: 16.02.2019 15:05
UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması! CAS'ın kararı...

UEFA'dan, CAS'ın Galatasaray ile ilgili kararına yanıt geldi.

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UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması! CAS'ın kararı...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada CAS'ın kararıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması! CAS'ın kararı...

"UEFA, 1 yıl önce ilk yaptığımız görüşmede bizi men edeceğini söyledi ancak biz o dönemde UEFA'yı ikna ettik.

UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması! CAS'ın kararı...

2018 Haziran ayında 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Ancak bu anlaşmadan birçok kuruluş rahatsız oldu.

UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması! CAS'ın kararı...

UEFA'nın bir üst kurulu da buna itiraz etti. Türkiye'den de sağ olsunlar binlerce mail gitti.

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