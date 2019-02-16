Everton'da Onyekuru kararsızlığı! Sezon sonunda...
Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Onyekuru'yu İngiliz ekibi Benfica maçında takip etti.
16 Şubat 2019 Cumartesi 12:55
Güncelleme: 16.02.2019 12:55
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Galatasaray'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Henry Onyekuru için Everton'dan açıklama yapıldı.
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Futbol Arena'nın haberine göre genç futbolcuyu Benfica maçında yakından takip eden Everton yetkililerinin Henry Onyekuru hakkında şu anda net bir karar vermedikleri belirtildi.
İngiltere'de çalışma izni alma durumu da netleşmeyen oyuncunun geleceğinin belirsiz olduğu aktarıldı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Everton Sportif Direktörü Marcel Brands, Onyekuru'yu takip ettiklerini ancak sezon sonunda takımda kadroda olup olmaması konusunda henüz net bir karar vermediklerini söyledi.
Onyekuru'nun çalışma izni durumunun da henüz netleşmediği ve teknik direktör Marco Silva'nın planları arasında yer alıp almayacağının da belirsiz olduğu kaydedildi.