Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa 30. kez karşı karşıya gelecek. Kadroda rotasyona gidecek olan Teknik Direktör Fatih Terim ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.
16 Şubat 2019 Cumartesi 12:14
Güncelleme: 16.02.2019 12:14
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İki ekip arasında geride kalan 29 lig maçından 18'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.
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Galatasaray'ın 58 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 4-1 kazandı.
Kasımpaşa'daki maçlar İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 8 kez karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 4 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.
Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 11 gole, sarı-kırmızılılar 16 golle yanıt verdi. Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.