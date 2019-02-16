Galatasaray'da golcü depremi! Diagne...

Galatasaray'ın Gomis'ten sonra yüzü gülmedi, gülmüyor... Sarı kırmızılıların Diagne transferi belki henüz erken ama şimdiye kadarki gözlemler dahilinde verimsiz çıktı. Diagne'nin Benfica performansı da buna örnek. İşte 90 dakikada Diagne gerçeği... FOTOMAC.COM.TR
16 Şubat 2019 Cumartesi 11:04
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Galatasaray'da transferine büyük mesai harcanan ve neticede 10 milyon Euro bonservis ödenerek Kasımpaşa'dan alınan Mbaye Diagne dökülüyor...
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Sarı kırmızılıların Senegalli oyuncusu, son olarak Benfica karşısında neredeyse varlık göstermedi.
Maçın tamamında oyunda kalan 27 yaşındaki santrfor, 12 kez pas girişiminde bulundu.
9 isabetli pasa karşılık 3 kez top kaptıran Diagne, rakibiyle 9 kez mücadeleye girerken 4 kez başarılı olabildi.
Sarı kırmızılıların geçen sezonki golcüsü Gomis'in boşluğunu dolduracağı düşünülen Senegalli forvet, ilk 2 maçında beklentilerin uzağında kaldı.