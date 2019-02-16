Galatasaray'da golcü depremi! Diagne...

Galatasaray'ın Gomis'ten sonra yüzü gülmedi, gülmüyor... Sarı kırmızılıların Diagne transferi belki henüz erken ama şimdiye kadarki gözlemler dahilinde verimsiz çıktı. Diagne'nin Benfica performansı da buna örnek. İşte 90 dakikada Diagne gerçeği... FOTOMAC.COM.TR