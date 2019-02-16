Luyindama'dan Diagne'ye şok!

Galatasaray'da kaybedilen Benfica maçı sonrası eleştirilerin hedefi Diagne olmuştu. Bütün maç silik bir görüntü çizen Senegalli forvet, şimdi de Luyindama ile kıyaslanıyor. İşte Luyindama'nın forvet olarak başlayan ve stopere uzanan o hikayesi...
16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
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Galatasaray'ın Standard Liege'den transfer ettiği Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama, geldiği günden bu yana attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.
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Milliyet'in haberine göre, Luyindama kariyerinin bir döneminde forvet olarak görev bulmuş.
Luyindama'nın eski takımlarından Mazembe kulübünün sportif direktörü Frederic Kitenge Luyindama ile ilgili şunları söyledi;
"Bizimle ilk yılında forvet olarak görev yaptı. 9 numara oynuyor, zaman zaman da gollerini atıyordu.
Ancak teknik direktörümüz savunmada atletik bir oyuncuya ihtiyaç duyunca kendisini savunmada değerlendirdik.