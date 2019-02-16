Luyindama'dan Diagne'ye şok!

Galatasaray'da kaybedilen Benfica maçı sonrası eleştirilerin hedefi Diagne olmuştu. Bütün maç silik bir görüntü çizen Senegalli forvet, şimdi de Luyindama ile kıyaslanıyor. İşte Luyindama'nın forvet olarak başlayan ve stopere uzanan o hikayesi...

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





