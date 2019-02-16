Luyindama'dan Diagne'ye şok! - Fotomaç
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Luyindama'dan Diagne'ye şok!

Galatasaray'da kaybedilen Benfica maçı sonrası eleştirilerin hedefi Diagne olmuştu. Bütün maç silik bir görüntü çizen Senegalli forvet, şimdi de Luyindama ile kıyaslanıyor. İşte Luyindama'nın forvet olarak başlayan ve stopere uzanan o hikayesi...
16 Şubat 2019 Cumartesi 11:06
Luyindama'dan Diagne'ye şok!

Galatasaray'ın Standard Liege'den transfer ettiği Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama, geldiği günden bu yana attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

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Luyindama'dan Diagne'ye şok!

Milliyet'in haberine göre, Luyindama kariyerinin bir döneminde forvet olarak görev bulmuş.

Luyindama'dan Diagne'ye şok!

Luyindama'nın eski takımlarından Mazembe kulübünün sportif direktörü Frederic Kitenge Luyindama ile ilgili şunları söyledi;

Luyindama'dan Diagne'ye şok!

"Bizimle ilk yılında forvet olarak görev yaptı. 9 numara oynuyor, zaman zaman da gollerini atıyordu.

Luyindama'dan Diagne'ye şok!

Ancak teknik direktörümüz savunmada atletik bir oyuncuya ihtiyaç duyunca kendisini savunmada değerlendirdik.

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