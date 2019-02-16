Fatih Terim neşteri vuruyor! Benfica maçı sonu oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica yenilgisi sonrası rotasyon kararı aldı. Özellikle beklentilerin uzağında kalan orta saha için önemli atılımlar yapacağı belirtildi. İşte Galatasaray'da sezon sonu yaşanacak senaryo...
16 Şubat 2019 Cumartesi 09:19
Güncelleme: 16.02.2019 09:20
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Şampiyonlar Ligi'nden elenerek gittiği UEFA Avrupa Ligi macerasına da Benfica yenilgisiyle başlayan Galatasaray'da özellikle orta sahadaki organizasyon sıkıntısı göze çarptı.
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2-1 kaybedilen karşılaşmada Marcao yenen 2. golde hata yapsa da teknik direktör Fatih Terim, stoperlerin performansından memnun olduğunu söyledi ve faturayı büyük ölçüde 'defansif orta saha oyuncularına' kesti.
1999 doğumlu Portekizli genç oyuncular Gedson Fernandes ve Florentino Luis, 30 yaş ortalamalı Fernando-Ndiaye ikilisine sahayı dar etti!
Sürekli pas hatası yapan Fernando ve Ndiaye yüksek seviye mücadele gerektiren maçların hepsinde yetersiz kaldı.
İki oyuncu sezon başından bu yana sadece 1'er gol atabildi. 11 sarı kart gören Fernando 3 kez cezalı duruma düşerken, 4 sarı-2 kırmızı kartın çıktığı Ndiaye, 6 hafta takımını yalnız bıraktı.