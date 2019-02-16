Galatasaray 'Akbaba' ile saldıracak! - Fotomaç
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Galatasaray 'Akbaba' ile saldıracak!
İmparator, formsuz isimleri kenara çekecek. Fatih Terim, Onyekuru'nun yerine Emre Akbaba'ya şans tanımayı düşünüyor. Deneyimli hoca böylece topa daha fazla sahip olmayı hedefliyor.
16 Şubat 2019 Cumartesi 07:44
Galatasaray'da sistem değil ama oyuncular değişecek. Teknik direktör Fatih Terim, daha çok kendine oynayan Henry Onyekuru'yu kenara çekmeyi planlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İmparator sahaya sakatlığını atlatan Emre Akbaba'yı sürecek. Usta hoca böylece hem topa daha çok sahip olmayı hem de daha doğru kullanmayı planlıyor.
21 yaşındaki Nijeryalı yıldız da maçın gidişatına göre 'hamle oyuncusu' olacak.
Emre Akbaba; Younes Belhanda ve Badou Ndiaye ile birlikte orta sahada pas bağlantılarını kuracak.
MAÇ RİTMİ EKSİK
Emre Akbaba, Cimbom'un BB Erzurumspor ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Uzun süren tedavisinin ardından sarı-kırmızılıların Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin son 2 dakikasında forma şansı bulmuştu.