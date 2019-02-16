Galatasaray'da Henry Onyekuru uyarıldı! - Fotomaç
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Galatasaray'da Henry Onyekuru uyarıldı!
Galatasaray'da oynadığı 27 maçta asisti bulunmayan Henry Onyekuru teknik heyet tarafından uyarıldı: "Her topu kaleye vurma, boştaki adamları da gör"
16 Şubat 2019 Cumartesi 07:44
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Mbaye Diagne'nin ardından takımın en golcü oyuncusu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nijeryalı yıldız oyuncu bu sezon rakip fileleri 9 kez havalandırarak sarı kırmızılı ekibe büyük katkıda bulundu.
Ancak 21 yaşındaki futbolcunun hiç asisti bulunmuyor.
27 kez sarı-kırmızılı formayı taşıyan genç isim bu karşılaşmalarda takım arkadaşlarına gol pası veremedi.
Bu sebeple, sarı kırmızılı ekipte teknik heyet Henry Onyekuru'yu bencil oynamaması konusunda uyardı.