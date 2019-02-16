Galatasaray'da Henry Onyekuru uyarıldı!

Galatasaray'da oynadığı 27 maçta asisti bulunmayan Henry Onyekuru teknik heyet tarafından uyarıldı: "Her topu kaleye vurma, boştaki adamları da gör"

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





