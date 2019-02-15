Galatasaray'ın yıldızı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın kadrosuna seçildi - Fotomaç
15 Şubat 2019, Cuma
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Galatasaray'ın yıldızı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın kadrosuna seçildi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Benfica karşısında 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekibin yıldız ismi gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:02 Güncelleme: 15.02.2019 15:05
Galatasaray'ın yıldızı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın kadrosuna seçildi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Benfica'ya 2-1 kaybedip avantajı rakibine verirken, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi haftanın 11'ine seçildi.

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Galatasaray'ın yıldızı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın kadrosuna seçildi

Benfica karşısında 1-2 pozisyonda hata yapmasına karşın genel olarak iyi bir performans sergileyen yıldız oyuncunun yer aldığı 11'de şu oyuncular yer alıyor.

Galatasaray'ın yıldızı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın kadrosuna seçildi

Kaleci: Vukovic (Genk)

Galatasaray'ın yıldızı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın kadrosuna seçildi

Azpilicueta (Chelsea)

Galatasaray'ın yıldızı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın kadrosuna seçildi

Pernica (Plzen)

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