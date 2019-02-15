İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Manzano, Marcao’nun omzuna çarpan topa ‘penaltı’ çalıp büyük tepki çekti.
Karşılaşmada tartışmalı bir karar çok konuşuldu. Mücadelenin 29. dakikasında sol kanattan Galatasaray ceza sahasına yapılan ortayı Marcao uzaklaştırmak istedi. Ancak hakem Jesus Gil Manzano, topun Marcao'nun eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolcular ve Marcao, uzun süre pozisyonun penaltı olmadığını hakem Gil Manzano'ya anlattılar ama İspanyol hakemin kararı değişmedi. Devamında Aslan geriye düştü. Taraftarlar da sosyal medyada karara büyük tepki gösterdiler.
- 15.2.2019
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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