İspanyol hakem Aslan’ı yaktı

Karşılaşmada tartışmalı bir karar çok konuşuldu. Mücadelenin 29. dakikasında sol kanattan Galatasaray ceza sahasına yapılan ortayı Marcao uzaklaştırmak istedi. Ancak hakem Jesus Gil Manzano, topun Marcao'nun eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolcular ve Marcao, uzun süre pozisyonun penaltı olmadığını hakem Gil Manzano'ya anlattılar ama İspanyol hakemin kararı değişmedi. Devamında Aslan geriye düştü. Taraftarlar da sosyal medyada karara büyük tepki gösterdiler.