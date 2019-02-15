İspanyol hakem Aslan’ı yaktı – Fotomaç – 15 Şubat 2019
15 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri hakem Aslan’ı yaktı

hakem Aslan’ı yaktı

İspanyol hakem Aslan’ı yaktı

Manzano, ’nun omzuna çarpan topa ‘penaltı’ çalıp büyük tepki çekti.

Karşılaşmada tartışmalı bir karar çok konuşuldu. Mücadelenin 29. dakikasında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortayı uzaklaştırmak istedi. Ancak hakem Jesus , topun Marcao'nun eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolcular ve Marcao, uzun süre pozisyonun penaltı olmadığını hakem Gil Manzano'ya anlattılar ama hakemin kararı değişmedi. Devamında Aslan geriye düştü. Taraftarlar da sosyal medyada karara büyük tepki gösterdiler.

  1. 15.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İspanyol hakem Aslan’ı yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN