Galatasaray'ı yakan Manzano'nun ilk vukuatı değil!
Benfica maçında penaltı uyduran Manzano’ya Barçalı Pique böyle demişti.
Benfica lehine uydurduğu penaltı ile Galatasaray'ı yakan Jesus Gil Manzano ile yeni bilgiler ortaya çıktı. İspanyol hakem, Portekiz sınırına 1.5 saat uzaktaki Extramadura'da yaşıyor. Burası ile Benfica'nın şehri Lizbon arası arabayla sadece 3.5 saat. Manzano'nun İspanya'da lakabı ise 'kralların hakemi'. Barçalı Pique kendisine "Lütfen hakemlik yapma. Başka bir iş arıyorsan yardımcı olacağım söz" dedi. Messi, 2-2'lik Girona maçından sonra elini uzatan Manzano'nun elini sıkmadı. Villarrealliler 2-1 kaybettikleri R. Madrid maçından sonra arabasının
MELEK GİBİ OLUYORLAR
Gil Manzano bir röportajında ise, "Hata yapıyoruz ama bir önceki maçta kendi aleyhlerine hata yaptığım oyuncular, sonraki maçta lehlerine hata yapınca bana melek gibi davranıyor" demişti.
- 17.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Galatasaray'ı yakan Manzano'nun ilk vukuatı değil! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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