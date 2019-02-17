Galatasaray'ı yakan Manzano'nun ilk vukuatı değil!
17 Şubat 2019, Pazar
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'ı yakan Manzano'nun ilk vukuatı değil!

Galatasaray'ı yakan Manzano'nun ilk vukuatı değil!

maçında penaltı uyduran Manzano’ya böyle demişti.

lehine uydurduğu penaltı ile 'ı yakan Jesus ile yeni bilgiler ortaya çıktı. İspanyol hakem, Portekiz sınırına 1.5 saat uzaktaki Extramadura'da yaşıyor. Burası ile Benfica'nın şehri Lizbon arası arabayla sadece 3.5 saat. Manzano'nun İspanya'da lakabı ise 'kralların hakemi'. kendisine "Lütfen hakemlik yapma. Başka bir iş arıyorsan yardımcı olacağım söz" dedi. Messi, 2-2'lik Girona maçından sonra elini uzatan Manzano'nun elini sıkmadı. Villarrealliler 2-1 kaybettikleri R. Madrid maçından sonra arabasının

MELEK GİBİ OLUYORLAR

Gil Manzano bir röportajında ise, "Hata yapıyoruz ama bir önceki maçta kendi aleyhlerine hata yaptığım oyuncular, sonraki maçta lehlerine hata yapınca bana melek gibi davranıyor" demişti.

  1. 17.2.2019
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