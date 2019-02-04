Tartışmasız lider

Süper Lig'de Başakşehir kasırgası dinmiyor. Turuncu-lacivertliler, Akhisarspor engelini de 3 golle aşarak, 2. sıradaki Galatasaray'la puan farkını 8'e çıkardı. Maçta 32'de Epureanu, kornerden gelen topu kafayla ağlara göndererek gol perdesini açtı: 0-1. Bu sezon 1 golü bulunan Moldovalı stoper, Türkiye kariyerindeki ilk golünü de 5 Ekim 2014'te yine Akigo'ya atmıştı. 40'ta ise bu sefer yeni transfer Robinho sahne aldı. Brezilyalı yıldız, Visca'nın pasında ağları havalandırarak, turuncu-lacivertli formayla gol siftahı yaptı.

AKİGO VAR'A TAKILDI

İkinci yarıda gol için bastıran Ege ekibinde Güray Vural'ın soldan yaptığı ortada, Manu'nun da olduğu pozisyonda top filelerle buluştu. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı. 90+1'de Visca topu direğe nişanladı. 90+3'te Demba Ba, ilk kez forma giydiği Süper Lig'de gol siftahı da yaptı ve skoru ilan etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri yenilmezlik serisini 6'ya çıkarırken, son 3 maçından puansız ayrılan yeşil-siyahlılar ise galibiyet hasretini 5 karşılaşmaya yükseltti.

EN FAZLA İKİNCİ FARK

19941995'ten beri 18 takımla oynanan ligde 20. haftalar itibarıyla en fazla puan farkını 11'le 1999-2000'de G.Saray yapmıştı. 2002-2003'te ise 20. haftada G.Birliği'nin 7 puan önünde ilk sırada yer alan Beşiktaş, sezonu G.Saray'ın 8 puan önünde şampiyon tamamlamıştı. Lider Başakşehir, en fazla 2. puan farkına imza attı.

"SARI KARTLAR OYUNDAN DÜŞÜRDÜ"

Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle basın toplantısına katılan Recep Umut, hakeme tepki gösterdi. Hakemin sarı kartları nedeniyle futbolcuların oyundan düştüğünü belirten Umut, "Oyuncularımız 2. yarı her şeyi yaptılar. Zaman daralıyor, puan ve puanlar lazım" diye konuştu.

"BU NE BİR SON NE DE BAŞLANGIÇ"

Başakşehir'de Abdullah Avcı, temkinli konuştu. Avcı, "Puan farkı 8, bu farkı açmak istiyorduk, bunu açtık. Ama bu ne bir işin sonu, ne de başlangıcı. Aynı şekilde ciddi, daha fazla isteyen, odaklanan bir takım olma yolunda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.