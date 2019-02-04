Tartışmasız lider
Turuncu-lacivertliler, Ege’de Epureanu, Robinho ve Ba’nın golleriyle coştu. Visca 3 asistle yıldızlaşırken, Robinho ve Ba gol siftahı da yaptı.
Süper Lig'de Başakşehir kasırgası dinmiyor. Turuncu-lacivertliler, Akhisarspor engelini de 3 golle aşarak, 2. sıradaki Galatasaray'la puan farkını 8'e çıkardı. Maçta 32'de Epureanu, kornerden gelen topu kafayla ağlara göndererek gol perdesini açtı: 0-1. Bu sezon 1 golü bulunan Moldovalı stoper, Türkiye kariyerindeki ilk golünü de 5 Ekim 2014'te yine Akigo'ya atmıştı. 40'ta ise bu sefer yeni transfer Robinho sahne aldı. Brezilyalı yıldız, Visca'nın pasında ağları havalandırarak, turuncu-lacivertli formayla gol siftahı yaptı.
AKİGO VAR'A TAKILDI
İkinci yarıda gol için bastıran Ege ekibinde Güray Vural'ın soldan yaptığı ortada, Manu'nun da olduğu pozisyonda top filelerle buluştu. Ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı. 90+1'de Visca topu direğe nişanladı. 90+3'te Demba Ba, ilk kez forma giydiği Süper Lig'de gol siftahı da yaptı ve skoru ilan etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri yenilmezlik serisini 6'ya çıkarırken, son 3 maçından puansız ayrılan yeşil-siyahlılar ise galibiyet hasretini 5 karşılaşmaya yükseltti.
EN FAZLA İKİNCİ FARK
19941995'ten beri 18 takımla oynanan ligde 20. haftalar itibarıyla en fazla puan farkını 11'le 1999-2000'de G.Saray yapmıştı. 2002-2003'te ise 20. haftada G.Birliği'nin 7 puan önünde ilk sırada yer alan Beşiktaş, sezonu G.Saray'ın 8 puan önünde şampiyon tamamlamıştı. Lider Başakşehir, en fazla 2. puan farkına imza attı.
"SARI KARTLAR OYUNDAN DÜŞÜRDÜ"
Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle basın toplantısına katılan Recep Umut, hakeme tepki gösterdi. Hakemin sarı kartları nedeniyle futbolcuların oyundan düştüğünü belirten Umut, "Oyuncularımız 2. yarı her şeyi yaptılar. Zaman daralıyor, puan ve puanlar lazım" diye konuştu.
"BU NE BİR SON NE DE BAŞLANGIÇ"
Başakşehir'de Abdullah Avcı, temkinli konuştu. Avcı, "Puan farkı 8, bu farkı açmak istiyorduk, bunu açtık. Ama bu ne bir işin sonu, ne de başlangıcı. Aynı şekilde ciddi, daha fazla isteyen, odaklanan bir takım olma yolunda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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