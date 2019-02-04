Rize kasırgası

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren final gibi maçta 2. yarının flaş ekibi Rizespor, Erzurum'da altın değerinde bir zafere imza attı. Karadeniz ekibi, 1 puan üzerinde yer aldığı rakibi karşısında maça dengeli başladı. Dadaş ise taraftar desteğini de arkasına alıp, baskı kurmaya çalıştı. İlk yarıda tartışmalara yol açan en önemli pozisyonda, 42'de Awaziem'den topu kapan Muhammed'in pasında Taylan golü buldu. Ancak faul nedeniyle gol VAR'a takıldı. Mavi-beyazlılar bu karara büyük tepki gösterdi.

GÖKHAN DEVLEŞTİ

İkinci yarıda Erzurum'da dengeyi bozan taraf Atmaca oldu. 76'da Nakoulma'dan seken topu takip eden Boldrin, sol çaprazdan kaleci Sehic'i avladı: 0-1. Beraberlik için bastıran Dadaş'ın karşısına bu sefer kaleci Gökhan çıktı. Genç eldiven, Opseth ve Egemen'in girdiği gol pozisyonlarında, kalesinde adeta devleşti. Haftaya Antalyaspor'u ağırlayacak Rizespor, Ankaragücü'nü ateşe atarken, galibiyet hasreti 7'ye çıkan Erzurumspor ise lider Başakşehir'e konuk olacak.

OKAN BURUK ŞİFO'YA ÜSTÜN

Erzurum'dan zaferle ayrılan Ç.Rize'de Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'e karşı büyük üstünlük kurdu. Buruk, Şifo Mehmet ile çeşitli takımlarda karşılaştığı 5 Süper Lig maçının dördünden galip ayrılmayı başardı. Sadece 1 karşılaşmayı kaybetti.

"ALTIN DEĞERİNDE BİR 3 PUAN"

Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Erzurumspor karşısında çok stresli bir maçı kazandıklarının altını çizdi. Okan Buruk, "Altın değerinde 3 puan aldık. İlk defa 3 maçlık bir seri yakaladık. Yenilenen takım sürecinde 3 maçı kazanmak çok önemliydi" diye konuştu.

"BİRİ BU HAKEMLER 'DUR' DESİN"

Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maçla ilgili konuşmadı, hakem Özgür Yankaya'yı eleştirdi. Özdilek, "Birileri bu hakemlere artık 'dur' desin. İlk devrede iki dakika uzatma gösteriyor 45 saniye oynatıyor. Hangi bir hatasını söyleyeyim" diye sert tepki gösterdi.