Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
03 Şubat 2019, Pazar
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maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

-Ümraniyespor arasında oynanacak Çeyrek Final ilk maçını yönetecek.

yapılan açıklamaya göre 5 Şubat Salı günü Kompleksi'nde ile Ümraniyespor arasında oynanacak Çeyrek Final ilk maçını yönetecek.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve ikilisi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.

  1. 3.2.2019 22:29
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