Trabzonspor'dan Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı
03 Şubat 2019, Pazar
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'dan 'a başsağlığı mesajı

Trabzonspor'dan Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

Kulübü, 'ın Zile ilçesinde, 'nın kaptanı 'ın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek vefat eden annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Ampute Futbol Milli Takımı'mızın kaptanı Osman Çakmak'ın annesinin soba gazı zehirlenmesi sonucu vefat ettiğini, babasının tedavi altında olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Osman Çakmak'a başsağlığı, annesine Allah'tan rahmet, babasının da bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

  1. 3.2.2019 21:58
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