Trabzonspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı
03 Şubat 2019, Pazar
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'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'de, sahasında MKE Ankaragücü'ni 1-0 mağlup eden , ’nda oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yaşanan sakatlıklar sonrası revire dönen bordo-mavililerde Sosa'nın topla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör yönetiminde bordo-mavililer MKE Ankaragücü maçı sonrası Ziraat Türkiye Kupasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Ankaragücü maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğerleri ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiler.

Sosa topla çalışmalara başladı
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş maçında forma giyen Sosa'nın, yaşadığı sakatlığın ardından topla birlikte çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası adeta revire dönen 'da takım kaptanı Sosa'nın bir an önce sahalara dönmek için gösterdiği gayret ve oynama isteği teknik direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraflarda Arjantinli oyuncunun topla birlikte çalışmalara başladığı görülüyor.

Trabzonspor, Ümraniyespor maçını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek

  1. 3.2.2019 14:24
  2. Güncelleme: 3.2.2019 14:27
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