Serdar Aziz: İçimden gelerek öptüm
07 Mayıs 2019, Salı
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: İçimden gelerek öptüm

Serdar Aziz: İçimden gelerek öptüm

'ın ardından karşılaşmasının öncesinde armayı öpen de konu hakkında konuştu.

Tecrübeli oyuncu, armasını taraftarın isteğiyle öptüğünü ve bunun için mutlu olduğunu belirterek, "Mutluyum tabii ki...Taraftarımızla buluştuk. Seyircinin bir isteği vardı. Ben de içimden gelerek Fenerbahçe armasını öptüm" ifadelerini kullandı.

Gururumu kırdılar!
, maçından sonra kullandığı, " armasını hiç öpmedim, bugün ilk kez öpüyorum" sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından son kez kaydıyla açıklama yaptı. Sarı-lacivertli oyuncu, "Beşiktaş'ta son aylarda maruz kaldığım davranışlar beni yaraladı. Gururum, herkes gibi benim de hayatımdaki en önemli değerlerden birisidir. Yaşananlar anlık bir tepkiydi. Beşiktaş taraftarı ve takım arkadaşlarımla ilgisi yok. Artık tek amacım beni sıcak şekilde karşılayan Fenerbahçe camiasının hak ettiği şampiyonlukları yaşamak, yaşatmaktır" dedi.

  1. 4.2.2019
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