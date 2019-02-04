Serdar Aziz: İçimden gelerek öptüm
Tolgay Arslan'ın ardından Göztepe karşılaşmasının öncesinde armayı öpen Serdar Aziz de konu hakkında konuştu.
Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe armasını taraftarın isteğiyle öptüğünü ve bunun için mutlu olduğunu belirterek, "Mutluyum tabii ki...Taraftarımızla buluştuk. Seyircinin bir isteği vardı. Ben de içimden gelerek Fenerbahçe armasını öptüm" ifadelerini kullandı.
Gururumu kırdılar!
Tolgay Arslan, Göztepe maçından sonra kullandığı, "Beşiktaş armasını hiç öpmedim, bugün ilk kez öpüyorum" sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından son kez kaydıyla açıklama yaptı. Sarı-lacivertli oyuncu, "Beşiktaş'ta son aylarda maruz kaldığım davranışlar beni yaraladı. Gururum, herkes gibi benim de hayatımdaki en önemli değerlerden birisidir. Yaşananlar anlık bir tepkiydi. Beşiktaş taraftarı ve takım arkadaşlarımla ilgisi yok. Artık tek amacım beni sıcak şekilde karşılayan Fenerbahçe camiasının hak ettiği şampiyonlukları yaşamak, yaşatmaktır" dedi.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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