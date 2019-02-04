Fatih Terimden Serdar Azize mesaj: Fenerbahçede... - Fotomaç
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Fatih Terim'den Serdar Aziz'e mesaj: Fenerbahçe'de...
Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından milli futbolcu ile Fatih Terim'in arasındaki diyalog ortaya çıktı.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 10:05:43
Güncelleme: 10:16:09
Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz'in takım değişikliğiyle ilgili yankılar hala sürürüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu yankılar sürerken teknik direktör Fatih Terim ile Serdar Aziz arasında geçen bir konuşma da ortaya çıktı.
Beyaz Futbol'un haberine göre; İlk olarak Serdar Aziz, tecrübeli teknik adama şu ifadelerin yer aldığı bir mesaj attı.
"Teşekkürler hocam. Benim üstümde ne kadar çok emeğiniz olduğunu biliyorum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır, hakkınızı helal edin. Başarılar dilerim."
Fatih Terim'in ise kendisine gelen mesaja şöyle yanıt verdi...