Fatih Terimden Serdar Azize mesaj: Fenerbahçede... - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'den Serdar Aziz'e mesaj: Fenerbahçe'de...

Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferinin ardından milli futbolcu ile Fatih Terim'in arasındaki diyalog ortaya çıktı.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 10:05:43 Güncelleme: 10:16:09
Fatih Terimden Serdar Azize mesaj: Fenerbahçede...

Galatasaray'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz'in takım değişikliğiyle ilgili yankılar hala sürürüyor...

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Fatih Terimden Serdar Azize mesaj: Fenerbahçede...

Bu yankılar sürerken teknik direktör Fatih Terim ile Serdar Aziz arasında geçen bir konuşma da ortaya çıktı.

Fatih Terimden Serdar Azize mesaj: Fenerbahçede...

Beyaz Futbol'un haberine göre; İlk olarak Serdar Aziz, tecrübeli teknik adama şu ifadelerin yer aldığı bir mesaj attı.

Fatih Terimden Serdar Azize mesaj: Fenerbahçede...

"Teşekkürler hocam. Benim üstümde ne kadar çok emeğiniz olduğunu biliyorum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır, hakkınızı helal edin. Başarılar dilerim."

Fatih Terimden Serdar Azize mesaj: Fenerbahçede...

Fatih Terim'in ise kendisine gelen mesaja şöyle yanıt verdi...

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