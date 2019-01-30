İkili yarışa doğru!

Geçen sezon 4 takım (Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş) 70 puanın üzerine çıkmıştı. Bu yıl ise Başakşehir ve Aslan önde. Başakşehir, Kasımpaşa'yı, Cimbom da yarı olimpik havuzu andıran bir zeminde Göztepe'yi yendi. Beşiktaş evinde takıldı, lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü. Fenerbahçe sahasında Yeni Malatya'yı yenerek Ersun Yanal döneminde ilk galibiyetini elde etti. Çaykur Rize ve Konyaspor da müthiş başladı.



BAŞAKŞEHİR DURMUYOR

"O sene bu sene" diyen Başakşehir kupadan da elendikten sonra gözünü tamamen Süper Lig'e çevirdi. İkinci devrenin başlangıcında fikstürleri kolay değildi. Trabzonspor'u Onazi ve Sosa'sız yakalayınca kazanmışlardı. Kasımpaşa'da da Diagne yoktu. Visca ve Robinho'nun müthiş performansıyla yine kazandılar ve 41 puana ulaştılar. Galatasaray, Göztepe deplasmanında, çok kötü bir zeminde maça çıktı. Rakip penaltı kaçırdı, 2 topu direkten döndü. Cimbom, Sinan'ın göğsüyle attığı golle İzmir'den çok kritik 3 puanla döndü. Gomis gittikten sonra 160 gün geçti ve hala forvet olmaması taraftarın canını sıkıyor.



GÜNEŞ HAKİMİYETİ YİTİRDİ

Beşiktaş kağıt üzerindeki güçlü kadrosunu bir türlü sahaya yansıtamıyor. Teknik direktör Şenol Güneş de 2 sezon üst üste şampiyon olan dönemdeki gibi takıma hakim değil. Siyah-beyazlılar evinde dişli bir savunma yapan BB Erzurum'a puan kaybetti. Henüz 19 hafta oynandı ancak liderin 11 puan gerisinde. Şampiyonluk için bir seri yakalayıp Başakşehir'in takılmasını bekleyecekler. Fenerbahçe'nin yüzü sonunda güldü. Mehmet Ekici çok iyiydi. Sadık hamleleriyle farkını gösterdi. Kanarya, Malatya önünde 86'da Mehmet Topal'ın golüyle 3 puanı aldı. Son saniyede Sadık'ın çizgiden çevirdiği topla küme düşme hattından da çıktılar.



TRABZON'A HAKEM ENGELİ

Şehir tam bir futbolcu fabrikası gibi çalışıyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak da kısa sürede müthiş bir çıkış yakaladı. Attığı gol İniesta'ları, Xavi'leri hatırlattı. Bordo- mavililer şampiyonluk havasına yaklaşmıştı. Ancak günümüz futbolunun olmazsa olmazı orta sahadan Onazi ve Sosa aynı anda eksilince oyun planları bozuldu. Sivas'a da takıldılar ve artık Başakşehir'in 11 puan gerisindeler. Başakşehir maçından sonra yine büyük bir hataya kurban gittiler. Nwakaeme'nin tertemiz aldığı topa faul çalındı. Pozisyonun devamı gol oldu. Hakem engellemeleri ve sakatlıklar olmasa Fırtına en az 7-8 puan fazla alabilirdi.



HAFTANIN SÖZÜ TÜMER METİN

Bu hafta iki yorumcunun sohbeti güldürdü... Gündem Kanarya'nın transfer operasyonuydu. Mehmet Demirkol "Fenerbahçe, Slimani'yi de yollayacak. Öyle görünüyor" dedi. Futbol sahalarında da çok zeki olan Tümer Metin cevabı yapıştırdı: "Slimani geldi mi ki yollayacaklar"



HAFTANIN OLAYI

Ankaragücü'nün Alanyaspor'u ağırladığı maçta henüz 2. dakikada konuk ekip adına penaltı kararı çıktı. VAR'a bakılması, itirazı denirken topun beyaz noktaya konulması 7. dakikayı buldu. VAR futbola adalet için getirildi ancak bir penaltının 5 dakikada kullanılması işin ruhuna aykırı. 7-8 dakikalık uzatmalara neden oluyor.



HAFTANIN YORUMU | TURGAY DEMİR



BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA

Lider Başakşehir, Trabzonspor'dan sonra Kasımpaşa'yı da yenerek şampiyonluk yolundaki tehlikeleri tek tek bertraf ediyor. Zaten güçlü olan kadrosunu takviyelerle desteklediler. Şampiyonluğa inanıyorlar.



GÖZTEPE-GALATASARAY

Çok ağır saha şartlarında santrforsuz G.Saray'ın İzmir'de kazanması piyango gibi bir şey oldu. Ev sahibi Göztepe penaltı kaçırırken 2 topu da direkten döndü. Cimbom, 3 puanı Sinan'ın göğüs farkıyla aldı.



FENERBAHÇE-YENİ MALATYA

Sezon başından bu yana tarihinde pek görülmeyen başarısızlıklara üst üste imza atan F.Bahçe güçlü rakibi Y.Malatya karşısında büyük heyecan yaşadı. Altın değerinde bir galibiyet alarak moral buldu. Bu maç kaybedilse Fenerbahçe için çanlar çok daha sert çalabilirdi. Yeni transfer Victor Moses da ilk maçında göz doldurdu.



BEŞİKTAŞ-BB ERZURUM

Beşiktaş zayıf rakibi Erzurumspor karşısında yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve 1 puana razı oldu. Quaresma'nın veda maçı ayrı bir önem taşıyordu. Asi yürekli yıldızın vedası da kırmızı kartla oldu.



SİVAS-TRABZONSPOR

Trabzonspor gençlere yaptığı yatırımın faydasını iyi futbol oynayarak görüyor. Tek sorun iyi futbolun tabelaya yansımaması. Sivasspor deplasmanında çok kaçırıp az attılar, mecburen 1 puana razı oldular.



İNENLER

KASIMPAŞA

Mustafa Denizli şampiyonluktan bahsediyordu ancak ikinci yarıya 2'de 0 ile başladılar. Başakşehir'in 12 puan gerisine düştüler.

BORNOVA ZEMIİNİ

Göztepe-G.Saray maçı futbol sahasında değil olimpik havuzda oynandı. İzmir'de aynı gün altyapı takımları da çile çekti.

GUILHERME

Malatyalı oyuncu yerde yatarken herkes durdu. Guilherme tek başına atağa devam etti. Centilmenlik dışı hareketi kızdırdı.



ÇIKANLAR

SİNAN GÜMÜŞ

Yönetim aylardır forvet ararken, Sinan Gümüş 2. yarıya iyi başladı. Göztepe deplasmanında galibiyeti getiren golü attı.

ÇAYKUR RİZE

Yeni transferler 'cuk' oturdu. Kasımpaşa'dan sonra Akhisar'ı da yendiler. Okan Buruk'un felsefesi oturuyor.

ALANYASPOR

Akdeniz temsilcisi ikinci devreye iyi girdi. Sivas'tan sonra A.Gücü'nü de 2-0 yendiler. Tehlikeden uzaklaştılar.



CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART

Cocalic (Akhisar)

Quaresma (Beşiktaş)

Mensah (Kayseri)



SARI KART

Poko (Göztepe)

Hasan Ali (F.Bahçe)

Merih (Alanya)

Kenan (A.Gücü)

Djedje (A.Gücü)

Adem (Y.Malatya)

Lokman (Erzurum)

Caner (Akhisar)