Musa Nizam Akhisarspor'da
29 Ocak 2019, Salı
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Akhisarspor'da

Musa Nizam Akhisarspor'da

Yeşil-siyahlı ekip, 'dan ayrılan futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden Akhisarspor, 'dan ayrılan 'ı kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 28 yaşındaki defans oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Akhisarspor'umuz Musa Nizam ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Antalyaspor'da Spor Toto Süper Lig'de forma şansı bulamayan Musa Nizam, 'nda 5 maçta 415 dakika sahada kaldı.

  1. 29.1.2019 23:08
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