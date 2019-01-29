Musa Nizam Akhisarspor'da
Yeşil-siyahlı ekip, Antalyaspor'dan ayrılan futbolcu Musa Nizam ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Antalyaspor'dan ayrılan Musa Nizam'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 28 yaşındaki defans oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Akhisarspor'umuz Musa Nizam ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Bu sezon Antalyaspor'da Spor Toto Süper Lig'de forma şansı bulamayan Musa Nizam, Türkiye Kupası'nda 5 maçta 415 dakika sahada kaldı.
- 29.1.2019 23:08
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Musa Nizam Akhisarspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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