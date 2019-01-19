Kural ihlali
Akhisarspor, 21 kişilik oyuncu kadrosunda 13 yabancı futbolcuya yer vererek kural ihlali yaptı. Kurala göre 12’den fazlası yazılamıyor.
22. TALİMATA GÖRE HÜKMEN
Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22. maddesinin (D) bendine göre; Akhisarspor maça fazla sayıda oyuncuyla çıktığı için büyük ihtimalle hükmen mağlup sayılacak. Akhisar'ın dün ilk 11'inde Avdija Vrsajevic, Miguel Lopes, Abdoul Sissoko, Josue, Elvis Manu, Adrien Regattin, Serginho, Jeremy Bokila yer aldı. Kulübede ise Milan Lukac, Rajko Rotman, Helder Barbosa, Daniel Larsson ve Sokol Cikalleshi ile toplam yabancı futbolcu sayısı 13'e yükseldi. Birkaç gün içinde açıklamalanın yapılması bekleniyor.
EVET, HATA YAPTIK!
Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel, kural hatası yaptıklarını itiraf etti. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Kaleci Lukac'ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdik ama geç kaldık. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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