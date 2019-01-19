Kural ihlali
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Kural ihlali

Kural ihlali

Akhisarspor, 21 kişilik oyuncu kadrosunda 13 yabancı futbolcuya yer vererek kural ihlali yaptı. Kurala göre 12’den fazlası yazılamıyor.

- maçında kural hatası olduğu ortaya çıktı. Akhisar, Beşiktaş maçına 21 kişilik kadroyla çıkarken, 13 ismin yabancı futbolculardan olduğu gözlendi. Kurallara göre; 21 kişilik kadrolarda en fazla 12 yabancı kullanılabilir. 20 ve daha aşağı oyuncu olduğunda ise en fazla 11 yabancı yazılabilir. Maçın temsilcisi bu durumu rapor ettiği takdirde yapılan değerlendirme sonucu Hukuk Müşavirliği sevk işlemini gerçekleştirecek. Daha sonra maçla ilgili kararını verecek.

22. TALİMATA GÖRE HÜKMEN
Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22. maddesinin (D) bendine göre; Akhisarspor maça fazla sayıda oyuncuyla çıktığı için büyük ihtimalle hükmen mağlup sayılacak. Akhisar'ın dün ilk 11'inde Avdija Vrsajevic, Miguel Lopes, Abdoul Sissoko, Josue, Elvis Manu, Adrien Regattin, Serginho, Jeremy Bokila yer aldı. Kulübede ise Milan Lukac, Rajko Rotman, Helder Barbosa, Daniel Larsson ve Sokol Cikalleshi ile toplam yabancı futbolcu sayısı 13'e yükseldi. Birkaç gün içinde açıklamalanın yapılması bekleniyor.

EVET, HATA YAPTIK!
Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel, kural hatası yaptıklarını itiraf etti. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Kaleci Lukac'ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdik ama geç kaldık. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.
  1. 19.1.2019
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