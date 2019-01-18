Mustafa Barış’ın Quaresma hayali gerçekleşti
Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan bedensel engelli Beşiktaşlı Mustafa Barış Gökçe (12), hayranı olduğu Ricardo Quaresma ile tanıştı.
Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci haftanın ilk haftasında deplasmanda konuk olacağı Akhisar maçı öncesi Manisa'da kampa giren Beşiktaş'ı, Salihli Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Erkan Esen ile birlikte ziyaret eden bedensel engelli Mustafa Barış Gökçe, fanatik hayranı olduğu Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile tanışma hayali gerçek oldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Quaresma, Mustafa Barış ile özel olarak ilgilenip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Salihli'de yaşayan özel genç Mustafa Barış Gökçe'nin Q7'ye hayranlığını bildiklerini ifade eden Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen, "Durumu Beşiktaş Kulübü'ne iletip, bu özel gencimizi Quaresma ile buluşturup, sürpriz yapmak istedik. Kulübümüz de bütün imkanları seferber edip, Mustafa Barış'ı, hayranı olduğu Quaresma ile buluşturduk. Mustafa Barış'ın mutluluğu bizleri daha da mutlu etti" dedi.
Kulübün, Mustafa Barış'a Beşiktaş forması hediye ettiğini belirten Esen, "Biz de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e bölgemizin en önemli ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümünü ikram ederek, büyük Beşiktaş Ailesi'ne mensup olmaktan bir kez daha onur ve gurur duyduk" dedi.
Esen, emeği geçen tüm herkese teşekkür etti.
- 18.1.2019 18:35
- Güncelleme: 18.1.2019 18:36
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Mustafa Barış’ın Quaresma hayali gerçekleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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