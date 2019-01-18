Mustafa Barış’ın Quaresma hayali gerçekleşti
18 Ocak 2019, Cuma
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’ın Quaresma hayali gerçekleşti

Mustafa Barış’ın Quaresma hayali gerçekleşti

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan bedensel engelli Beşiktaşlı Gökçe (12), hayranı olduğu ile tanıştı.

Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci haftanın ilk haftasında deplasmanda konuk olacağı Akhisar maçı öncesi Manisa'da kampa giren 'ı, Salihli Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Erkan Esen ile birlikte ziyaret eden bedensel engelli Gökçe, fanatik hayranı olduğu Portekizli yıldız ile tanışma hayali gerçek oldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Quaresma, Mustafa Barış ile özel olarak ilgilenip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Salihli'de yaşayan özel genç Mustafa 'nin Q7'ye hayranlığını bildiklerini ifade eden Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen, "Durumu Beşiktaş Kulübü'ne iletip, bu özel gencimizi Quaresma ile buluşturup, sürpriz yapmak istedik. Kulübümüz de bütün imkanları seferber edip, Mustafa Barış'ı, hayranı olduğu Quaresma ile buluşturduk. Mustafa Barış'ın mutluluğu bizleri daha da mutlu etti" dedi.

Kulübün, Mustafa Barış'a Beşiktaş forması hediye ettiğini belirten Esen, "Biz de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e bölgemizin en önemli ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümünü ikram ederek, büyük Beşiktaş Ailesi'ne mensup olmaktan bir kez daha onur ve gurur duyduk" dedi.

Esen, emeği geçen tüm herkese teşekkür etti.

  1. 18.1.2019 18:35
  2. Güncelleme: 18.1.2019 18:36
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